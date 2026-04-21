Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde. 2 milyon TL'si olan bir yatırımcı için banka banka güncel faiz oranları, aylık getiriler ve vade sonu tutarlar netleşti.
Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların güncel faiz oranları açıklandı.
2 milyon TL birikimi olan bir yatırımcının 32 günlük vade sonunda elde edeceği net kazanç ve bankaların sunduğu faiz oranları detaylı olarak listelendi.
Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 54.716,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.716,91 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL
QNB
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 58.875,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.875,62 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 56.708,76 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.708,76 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 49.874,24 TL
Vade Sonu Tutar: 2.049.874,24 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 59.172,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.172,82 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 59.253,35 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.253,35 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 59.855,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.855,33 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 55.386,11 TL
Vade Sonu Tutar: 2.055.386,11 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 59.519,40 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.519,40 TL
HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.640,30 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,30 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 62.564,38 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.564,38 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 57.623,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.623,44 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 56.834,08 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.834,08 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %42,39
Aylık Getiri: 61.320,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.320,33 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 62.019,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.019,88 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL
Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %37
Aylık Getiri: 44.206,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.044.206,33 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 53.523,29 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.523,29 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 52.076,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.076,71 TL