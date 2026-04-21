Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde. 2 milyon TL’si olan bir yatırımcı için banka banka güncel faiz oranları, aylık getiriler ve vade sonu tutarlar netleşti. İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...

Tasarruflarını vadeli mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için bankaların güncel faiz oranları açıklandı.

2 milyon TL birikimi olan bir yatırımcının 32 günlük vade sonunda elde edeceği net kazanç ve bankaların sunduğu faiz oranları detaylı olarak listelendi.

İşte banka banka 2 milyon TL'nin aylık getirisi...

Akbank
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 54.716,91 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.716,91 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL

QNB
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 58.875,62 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.875,62 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 56.708,76 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.708,76 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 49.874,24 TL
Vade Sonu Tutar: 2.049.874,24 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 59.172,82 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.172,82 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 59.253,35 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.253,35 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 59.855,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.855,33 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 55.386,11 TL
Vade Sonu Tutar: 2.055.386,11 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 59.519,40 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.519,40 TL

HSBC
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.640,30 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,30 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 62.564,38 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.564,38 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 57.623,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.623,44 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 56.834,08 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.834,08 TL

Hayat Finans
Faiz Oranı: %42,39
Aylık Getiri: 61.320,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.320,33 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 60.032,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.032,88 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 62.019,88 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.019,88 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL

Ziraat Katılım
Kar Payı Oranı: %37
Aylık Getiri: 44.206,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.044.206,33 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 53.523,29 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.523,29 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 52.076,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.076,71 TL

