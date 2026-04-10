Hangi banka ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi
Mevduat faizlerindeki yüksek seyir, kısa vadede birikimini değerlendirmek isteyen yatırımcıların yüzünü güldürüyor. 750.000 TL’nin 32 günlük vadede bankalara göre getirisi ve vade sonu tutarları şöyle...
Bankaların 750.000 TL tutarındaki birikimler için uyguladığı 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları güncellendi.
İşte banka banka 750 bin TL'nin aylık getirisi:
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 20.718,94 TL
Vade Sonu Tutar: 770.718,94 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 22.208,55 TL
Vade Sonu Tutar: 772.208,55 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 771.493,12 TL
ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.319,78 TL
Vade Sonu Tutar: 772.319,78 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 19.872,16 TL
Vade Sonu Tutar: 769.872,16 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 25.359,78 TL
Vade Sonu Tutar: 775.359,78 TL
Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 21.667,21 TL
Vade Sonu Tutar: 771.667,21 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 771.493,12 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 24.799,75 TL
Vade Sonu Tutar: 774.799,75 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 22.319,78 TL
Vade Sonu Tutar: 772.319,78 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 23.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.154,91 TL
Vade Sonu Tutar: 771.154,91 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 21.786,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,40 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: %42,15
Aylık Getiri: 22.864,93 TL
Vade Sonu Tutar: 772.864,93 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 22.681,98 TL
Vade Sonu Tutar: 772.681,98 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 21.427,40 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,40 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 20.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 770.884,93 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Ziraat Katılım
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 17.140,14 TL
Vade Sonu Tutar: 767.140,14 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 18.986,30 TL
Vade Sonu Tutar: 768.986,30 TL