Hangi banka ne kadar veriyor? 1 milyon liranın aylık getirisi dudak uçuklattı
Mevduat faizlerinde rekabet kızıştı, bankaların güncel oranları yatırımcının yüzünü güldürdü. İşte banka banka güncel faiz oranları ve 32 gün sonunda elde edilecek net gelir tablosu...
Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa koşulları, Türk Lirası mevduat hesaplarını en popüler yatırım araçlarından biri haline getirdi.
AYLIK GETİRİ DUDAK UÇUKLATTI
Bankalar arasındaki müşteri kapma yarışı, faiz oranlarını yukarı çekerken, özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesaplamaları dikkat çekiyor.
İşte bankalara göre 1 milyon TL’nin 32 günlük getirisi:
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 21.493,12 TL
Vade Sonu Tutar: 1.021.493,12 TL
TEB
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL
Odea Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 25.933,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.933,04 TL
HSBC
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 31.947,26 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.947,26 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.574,49 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.574,49 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 27.785,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL
ING
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 31.201,85 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.201,85 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 26.128,77 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.128,77 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 25.527,09 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.527,09 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 29.473,97 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.473,97 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 29.293,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.293,15 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 28.931,51 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.931,51 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.208,22 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL