Hangi banka ne kadar veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günlük mevduat getirisi belli oldu

Mevduat faizleri yükseldi, kısa vadeli kazanç fırsatları dikkat çekmeye başladı. 1.000.000 TL’sini 32 günlüğüne bankaya yatıran yatırımcı ne kadar kazanıyor? En yüksek getiriyi hangi banka sunuyor? İşte detaylı liste…

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Yüksek faiz ortamında birikimlerini kısa vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat hesapları cazibesini artırdı.

Ancak yatırımcıların yalnızca faiz oranına değil, net kazanç ve vade sonu toplam tutara da dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bankalar arasında bile net getiri farklılıkları görülebiliyor.

İşte banka banka 1 milyon TL'nin 32 günlük getirisi:

Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 31.101,37 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.101,37 TL

Odea
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 26.531,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.531,79 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 30.378,08 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.378,08 TL

QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 27.358,36 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.358,36 TL

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

ING
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 33.066,33 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.066,33 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %47
Aylık Getiri: 23.328,18 TL
Vade Sonu Tutar: 1.023.328,18 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %46
Aylık Getiri: 33.813,04 TL
Vade Sonu Tutar: 1.033.813,04 TL

Türk Ticaret Bankası
Faiz Oranı: %45,25
Aylık Getiri: 29.927,67 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.927,67 TL

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.106,38 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.106,38 TL

Anadolubank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 32.547,95 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.547,95 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 28.185,11 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.185,11 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 32.320,15 TL
Vade Sonu Tutar: 1.032.320,15 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 31.463,01 TL
Vade Sonu Tutar: 1.031.463,01 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 29.048,53 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.048,53 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 27.785,55 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.785,55 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 29.654,79 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.654,79 TL

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,42
Aylık Getiri: 29.235,29 TL
Vade Sonu Tutar: 1.029.235,29 TL

N Kolay
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 30.242,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.030.242,64 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 28.569,86 TL
Vade Sonu Tutar: 1.028.569,86 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 27.846,58 TL
Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 26.761,64 TL
Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 25.315,07 TL
Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 TL

mevduat faiz