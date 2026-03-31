Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu

Yüksek faiz ikliminde parasını enflasyona karşı korumak ve risksiz getiri elde etmek isteyen yatırımcıların gözü mevduat oranlarında. 2 milyon TL birikimi olan bir vatandaşın 32 günlük vadeli hesap getirisi dudak uçuklatıyor. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor?

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 1

Merkez Bankası'nın para politikası adımları sonrası mevduat faizlerindeki hareketlilik, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

1 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 2

Borsa veya döviz gibi riskli yatırım araçları yerine parasını güvenli limanda değerlendirmeyi tercih edenler, bankaların sunduğu "hoş geldin" faizleri ve e-mevduat kampanyalarıyla risksiz pasif gelir elde ediyor.

2 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 3

İşte bankaların 2 milyon TL için sunduğu 32 günlük güncel vadeli mevduat oranları ve net kazanç tabloları:

3 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 4

Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 62.202,74 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.202,74 TL

4 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 5

Odea
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 53.790,72 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.790,72 TL

5 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 6

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 57.863,01 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.863,01 TL

6 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 7

QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 59.544,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.544,66 TL

7 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 8

TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL

8 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 9

ING
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL

9 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 10

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.944,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.944,81 TL

10 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 11

CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL

11 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 12

Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.640,30 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,30 TL

12 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 13

Fibabanka
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.640,30 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,30 TL

13 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 14

Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 63.649,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649,32 TL

14 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 15

DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 62.926,03 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.926,03 TL

15 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 16

getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 57.623,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.623,44 TL

16 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 17

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 52.887,27 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.887,27 TL

17 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 18

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 56.834,08 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.834,08 TL

18 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 19

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 62.403,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.403,71 TL

19 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 20

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 59.309,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.309,59 TL

20 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 21

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,35
Aylık Getiri: 58.369,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.369,32 TL

21 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 22

N Kolay
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 60.485,27 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.485,27 TL

22 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 23

Enpara.com
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL

23 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 24

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

24 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 25

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL

25 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 26

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 53.523,29 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.523,29 TL

26 27
Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu - Resim: 27

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 52.076,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.076,71 TL

27 27
mevduat faiz