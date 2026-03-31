Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Yüksek faiz ikliminde parasını enflasyona karşı korumak ve risksiz getiri elde etmek isteyen yatırımcıların gözü mevduat oranlarında. 2 milyon TL birikimi olan bir vatandaşın 32 günlük vadeli hesap getirisi dudak uçuklatıyor. Peki, en yüksek faizi hangi banka veriyor?
Merkez Bankası'nın para politikası adımları sonrası mevduat faizlerindeki hareketlilik, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Borsa veya döviz gibi riskli yatırım araçları yerine parasını güvenli limanda değerlendirmeyi tercih edenler, bankaların sunduğu "hoş geldin" faizleri ve e-mevduat kampanyalarıyla risksiz pasif gelir elde ediyor.
İşte bankaların 2 milyon TL için sunduğu 32 günlük güncel vadeli mevduat oranları ve net kazanç tabloları:
Akbank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 62.202,74 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.202,74 TL
Odea
Faiz Oranı: %44,25
Aylık Getiri: 53.790,72 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.790,72 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 57.863,01 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.863,01 TL
QNB
Faiz Oranı: %44,5
Aylık Getiri: 59.544,66 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.544,66 TL
TEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL
ING
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 60.756,16 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.756,16 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.944,81 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.944,81 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 57.866,09 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.866,09 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.640,30 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,30 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 64.640,30 TL
Vade Sonu Tutar: 2.064.640,30 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 63.649,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.649,32 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 62.926,03 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.926,03 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 57.623,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.623,44 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 52.887,27 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.887,27 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 56.834,08 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.834,08 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 62.403,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.403,71 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 59.309,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.059.309,59 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,35
Aylık Getiri: 58.369,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.369,32 TL
N Kolay
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 60.485,27 TL
Vade Sonu Tutar: 2.060.485,27 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 53.523,29 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.523,29 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 52.076,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.076,71 TL