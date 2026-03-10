Hangi banka ne kadar veriyor? 2 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar, 32 günlük vadeli mevduat hesapları için cazip faiz oranları sunuyor. Birikimlerini vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için 2 milyon TL'nin 32 günlük vade sonundaki net kazanç tablosu belli oldu.

Yayınlanma:
Sadece bir ayda ana paranın üzerine eklenen net kazançlar dudak uçuklatırken, bankaların sunduğu özel hoş geldin kampanyaları ve faiz şartları yatırımcıların merceğine girdi.

Peki paranız bir ayda tam olarak ne kadar kazandırıyor?

İşte 2 milyon TL'nin aylık getirisi:

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 56.637,19 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.637,19 TL

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 52.556,56 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.556,56 TL

TEB (Türk Ekonomi Bankası)
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 63.148,98 TL
Vade Sonu Tutar: 2.063.148,98 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 52.887,27 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.887,27 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 62.403,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.062.403,71 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 61.658,70 TL
Vade Sonu Tutar: 2.061.658,70 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 54.822,56 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.822,56 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 54.904,63 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.904,63 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 58.947,95 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.947,95 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 58.947,95 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.947,95 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 58.586,30 TL
Vade Sonu Tutar: 2.058.586,30 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 50.319,19 TL
Vade Sonu Tutar: 2.050.319,19 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Net Kazanç: 57.501,37 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.501,37 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 57.139,73 TL
Vade Sonu Tutar: 2.057.139,73 TL

Hayat Finans
Faiz Oranı: %39,16
Net Kazanç: 56.647,89 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.647,89 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

Odea (Alternatif)
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 56.416,44 TL
Vade Sonu Tutar: 2.056.416,44 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 54.969,86 TL
Vade Sonu Tutar: 2.054.969,86 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 53.523,29 TL
Vade Sonu Tutar: 2.053.523,29 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 52.076,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.052.076,71 TL

