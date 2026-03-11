Hangi banka ne kadar veriyor? 3 milyon TL'nin aylık getirisi belli oldu

3 milyon TL birikimi olan yatırımcılar için 32 günlük vadeli mevduat hesaplarının güncel faiz oranları, net kazançları ve vade sonu tutarları açıklandı. İşte 32 gün vadeli mevduat hesaplarından elde edebileceğiniz net kazançlar ve vade sonu tutarlar...

Piyasalardaki güncel verilere göre, 3 milyon TL tutarındaki birikimlerini 32 gün vade ile değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu mevduat faiz oranları ve getiri tabloları netleşti. 

Bankalar, değişen oranlar ve özel kampanyalarla yatırımcılara farklı kazanç fırsatları sunuyor.

İşte 3 milyon TL'nin aylık getirisi:

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 85.750,96 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.750,96 TL

Odea
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 81.090,95 TL
Vade Sonu Tutar: 3.081.090,95 TL

TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 94.723,47 TL
Vade Sonu Tutar: 3.094.723,47 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 93.605,56 TL
Vade Sonu Tutar: 3.093.605,56 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 92.488,05 TL
Vade Sonu Tutar: 3.092.488,05 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %42
Net Kazanç: 80.156,31 TL
Vade Sonu Tutar: 3.080.156,31 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 82.233,83 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.233,83 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 81.228,77 TL
Vade Sonu Tutar: 3.081.228,77 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 88.421,92 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.421,92 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,75
Net Kazanç: 88.421,92 TL
Vade Sonu Tutar: 3.088.421,92 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Net Kazanç: 87.879,45 TL
Vade Sonu Tutar: 3.087.879,45 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 79.659,82 TL
Vade Sonu Tutar: 3.079.659,82 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Net Kazanç: 86.252,05 TL
Vade Sonu Tutar: 3.086.252,05 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 85.709,59 TL
Vade Sonu Tutar: 3.085.709,59 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 84.624,66 TL
Vade Sonu Tutar: 3.084.624,66 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 82.454,79 TL
Vade Sonu Tutar: 3.082.454,79 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 80.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 3.080.284,93 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %36
Net Kazanç: 78.115,07 TL
Vade Sonu Tutar: 3.078.115,07 TL

