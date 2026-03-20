Hangi banka ne kadar veriyor? 600 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Mevduat faizlerindeki yükseliş yatırımcıyı sevindirirken, 600 bin TL’nin 32 günlük getirisi bankadan bankaya ciddi farklar gösteriyor. İşte banka banka 600 bin TL'nin aylık getirisi...
Türkiye’de yükselen faiz oranları, kısa vadeli mevduat hesaplarını yeniden cazip hale getirdi.
Özellikle 32 günlük vadede yapılan yatırımlar, düşük riskle yüksek getiri arayan yatırımcıların odağına yerleşti.
600.000 TL gibi yüksek birikime sahip olanlar için bankalar arasındaki faiz farkı ise dikkat çekici boyutlara ulaştı.
İşte banka banka 600 bin TL'nin aylık getirisi...
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 17.604,38 TL
Vade Sonu Tutar: 617.604,38 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 16.674,45 TL
Vade Sonu Tutar: 616.674,45 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 17.141,92 TL
Vade Sonu Tutar: 617.141,92 TL
QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 16.697,10 TL
Vade Sonu Tutar: 616.697,10 TL
TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 17.365,97 TL
Vade Sonu Tutar: 617.365,97 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 17.358,90 TL
Vade Sonu Tutar: 617.358,90 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.968,08 TL
Vade Sonu Tutar: 616.968,08 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 14.879,85 TL
Vade Sonu Tutar: 614.879,85 TL
Türkiye Finans
Kâr Payı Oranı: %44
Aylık Getiri: 19.392,09 TL
Vade Sonu Tutar: 619.392,09 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 19.094,79 TL
Vade Sonu Tutar: 619.094,79 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 19.168,35 TL
Vade Sonu Tutar: 619.168,35 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 18.944,69 TL
Vade Sonu Tutar: 618.944,69 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 18.944,69 TL
Vade Sonu Tutar: 618.944,69 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 17.365,97 TL
Vade Sonu Tutar: 617.365,97 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 18.721,11 TL
Vade Sonu Tutar: 618.721,11 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 16.446,77 TL
Vade Sonu Tutar: 616.446,77 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 17.684,38 TL
Vade Sonu Tutar: 617.684,38 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 17.575,89 TL
Vade Sonu Tutar: 617.575,89 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 15.403,83 TL
Vade Sonu Tutar: 615.403,83 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 17.250,41 TL
Vade Sonu Tutar: 617.250,41 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 17.141,92 TL
Vade Sonu Tutar: 617.141,92 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,24
Aylık Getiri: 17.029,08 TL
Vade Sonu Tutar: 617.029,08 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 16.273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 616.273,97 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 16.056,99 TL
Vade Sonu Tutar: 616.056,99 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 16.056,99 TL
Vade Sonu Tutar: 616.056,99 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %35
Aylık Getiri: 15.189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 615.189,04 TL