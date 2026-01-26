Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 2.5 milyon TL'nin aylık getirisi

Bankaların faiz yarışında kartlar yeniden dağıtıldı, nakit parası olanlar için hesaplar değişti. 2.5 milyon TL'lik birikimin aylık getirisini duyanlar hesap makinelerine sarılıyor. Peki en yüksek faizi hangi banka veriyor? İşte kuruşu kuruşuna o liste...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımları ve faiz kararları, bankacılık sektöründeki rekabeti zirveye taşıdı. Yatırımcılar, enflasyon karşısında paralarının değerini korumak için güvenli liman olarak gördükleri vadeli mevduat hesaplarına yönelirken, bankaların sunduğu oranlar arasındaki makas da açılmaya başladı.

Peki, hangi banka ne kadar veriyor? İşte bankaların güncel faiz oranları ve kazanç tablosu:

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 64.479,35 TL
Vade Sonu Tutar: 2.564.479,35 TL

Odea Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 69.488,32 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.488,32 TL

HSBC
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 79.868,14 TL
Vade Sonu Tutar: 2.579.868,14 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 78.936,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.578.936,22 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 72.621,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.621,33 TL

ING
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 69.112,11 TL
Vade Sonu Tutar: 2.569.112,11 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 67.229,59 TL
Vade Sonu Tutar: 2.567.229,59 TL

GetirFinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 67.824,57 TL
Vade Sonu Tutar: 2.567.824,57 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 73.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 2.573.684,93 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 72.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.328,77 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 72.328,77 TL
Vade Sonu Tutar: 2.572.328,77 TL

QNB
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 71.876,71 TL
Vade Sonu Tutar: 2.571.876,71 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 70.520,55 TL
Vade Sonu Tutar: 2.570.520,55 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 67.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.567.808,22 TL

Odea Bank
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 67.808,22 TL
Vade Sonu Tutar: 2.567.808,22 TL

VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 77.753,42 TL
Vade Sonu Tutar: 2.577.753,42 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 68.712,33 TL
Vade Sonu Tutar: 2.568.712,33 TL

