Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 4 milyon TL'nin aylık getirisi
Mevduat faizlerinin yüksek seviyelerde seyretmesi, yüksek tutarda birikimi olan yatırımcıların bankaların sunduğu kısa vadeli faiz oranlarını yakından takip etmesine neden oluyor. İşte bankalara göre 4 milyon TL’nin 32 günlük vadede kazandırdığı tutarlar…
Bankaların vadeli mevduat faiz oranlarındaki rekabeti devam ediyor.
Özellikle yüksek tutarlı birikimlerde bankalar, yeni müşteriler ve dijital bankacılık kullanıcıları için çeşitli avantajlar sunuyor.
Peki 4 milyon TL’si olan bir yatırımcı parasını 32 günlüğüne bankaya yatırırsa ne kadar kazanıyor?
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 114.839,1 TL
Vade Sonu Tutar: 4.114.839,1 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 108.138,06 TL
Vade Sonu Tutar: 4.108.138,06 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 126.297,96 TL
Vade Sonu Tutar: 4.126.297,96 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 112.878,8 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.878,8 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %41,5
Aylık Getiri: 112.690,81 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.690,81 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 105.296,56 TL
Vade Sonu Tutar: 4.105.296,56 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 117.895,89 TL
Vade Sonu Tutar: 4.117.895,89 TL
QNB
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 117.895,89 TL
Vade Sonu Tutar: 4.117.895,89 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 117.172,6 TL
Vade Sonu Tutar: 4.117.172,6 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 109.000,46 TL
Vade Sonu Tutar: 4.109.000,46 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,75
Aylık Getiri: 115.002,74 TL
Vade Sonu Tutar: 4.115.002,74 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 114.279,45 TL
Vade Sonu Tutar: 4.114.279,45 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 112.832,88 TL
Vade Sonu Tutar: 4.112.832,88 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 109.939,73 TL
Vade Sonu Tutar: 4.109.939,73 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 107.046,58 TL
Vade Sonu Tutar: 4.107.046,58 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %36
Aylık Getiri: 104.153,42 TL
Vade Sonu Tutar: 4.104.153,42 TL