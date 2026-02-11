Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 500 bin liranın banka banka aylık getirisi

Merkez Bankası'nın faiz politikaları ve piyasa koşullarıyla birlikte bankalar arası mevduat yarışı kızıştı. Parasını TL mevduatta değerlendirmek isteyenler için 32 günlük getiriler dudak uçuklatan seviyelere ulaştı. İşte 500 bin liranın banka banka aylık getirisi...

Ekonomi piyasalarında nakit akışının önem kazandığı bu dönemde, risksiz getiri arayan vatandaşların gözü kulağı bankaların mevduat faiz oranlarında.

Birikimlerini enflasyon karşısında korumak ve ek gelir elde etmek isteyenler için bankalar, faiz oranlarını güncelleyerek kıyasıya bir rekabete girdi.

İşte bankalar ve 500.000 TL için 32 günlük güncel faiz getirileri:

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 13.892,78 TL
Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 13.525,48 TL
Vade Sonu Tutar: 513.525,48 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.600,93 TL
Vade Sonu Tutar: 515.600,93 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 13.873,21 TL
Vade Sonu Tutar: 513.873,21 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %41,25
Aylık Getiri: 14.917,81 TL
Vade Sonu Tutar: 514.917,81 TL

Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 14.827,4 TL
Vade Sonu Tutar: 514.827,4 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 12.469,77 TL
Vade Sonu Tutar: 512.469,77 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,44
Aylık Getiri: 14.263,23 TL
Vade Sonu Tutar: 514.263,23 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 13.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 513.561,64 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

