Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi

Bankaların güncel mevduat faiz oranları yatırımcıların radarında. Nakit parasını vadeli hesaplarda değerlendirmek isteyenler için kazanç tabloları güncellendi. İşte 500 bin TL'nin banka banka getirisi...

Tasarruflarını enflasyon karşısında korumak isteyen vatandaşlar, risksiz getiri aracı olan mevduat faizlerini yakından takip ediyor.

Merkez Bankası'nın para politikası duruşu ve piyasa koşullarına göre bankalar faiz oranlarında güncellemeye gitti. Özellikle 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında rekabet kızışırken, sunulan oranlar ve net kazançlar arasındaki makas da açıldı.

İşte bankalar ve 500 bin TL için sundukları güncel getiri tablosu

Akbank
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 15.042,37 TL
Vade Sonu Tutar: 515.042,37 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 11.573,22 TL
Vade Sonu Tutar: 511.573,22 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %45
Aylık Getiri: 16.533,17 TL
Vade Sonu Tutar: 516.533,17 TL

TEB
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

Odea Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL

HSBC
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Getiri: 15.973,63 TL
Vade Sonu Tutar: 515.973,63 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 13.892,78 TL
Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL

VakıfBank
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.550,68 TL
Vade Sonu Tutar: 515.550,68 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,75
Aylık Getiri: 13.605,04 TL
Vade Sonu Tutar: 513.605,04 TL

ING
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 13.260,79 TL
Vade Sonu Tutar: 513.260,79 TL

GetirFinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 12.977,66 TL
Vade Sonu Tutar: 512.977,66 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,75
Aylık Getiri: 14.736,99 TL
Vade Sonu Tutar: 514.736,99 TL

QNB
Faiz Oranı: %40,5
Aylık Getiri: 14.646,58 TL
Vade Sonu Tutar: 514.646,58 TL

Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 14.465,75 TL
Vade Sonu Tutar: 514.465,75 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

