Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi...

500.000 TL’si olanlar dikkat! 32 günlük vadede bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 44’e kadar yükseldi. Peki hangi banka ne kadar kazandırıyor? 16 Şubat 2026 itibarıyla güncel faiz oranları ve 32 gün sonunda elde edilecek net kazanç tek tek hesaplandı. İşte 500 bin TL’nin 1 ayda getireceği tutar…

Bankacılık sektöründe mevduat faizleri yeniden güncellendi. Yatırımcılar için risksiz getiri aracı olan vadeli mevduat hesaplarında rekabet, oranları yukarı çekti. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası adımlarıyla birlikte bankalar, TL mevduat toplamak için kesenin ağzını açtı.

Vatandaşlar, "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" ve "500 bin liramı yatırsam ay sonunda elime ne geçer?" sorularının yanıtını arıyor.

İşte bankaların 500.000 TL için 32 günlük vadede sunduğu faiz oranları ve net kazanç tablosu:

Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL

ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 16.160,08 TL
Vade Sonu Tutar: 516.160,08 TL

Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 13.771,96 TL
Vade Sonu Tutar: 513.771,96 TL

Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

TEB
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 15.787,24 TL
Vade Sonu Tutar: 515.787,24 TL

Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 13.892,78 TL
Vade Sonu Tutar: 513.892,78 TL

HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Getiri: 15.600,93 TL
Vade Sonu Tutar: 515.600,93 TL

QNB
Faiz Oranı: %42,25
Aylık Getiri: 13.445,92 TL
Vade Sonu Tutar: 513.445,92 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 13.873,21 TL
Vade Sonu Tutar: 513.873,21 TL

DenizBank
Faiz Oranı: %40,25
Aylık Getiri: 14.556,16 TL
Vade Sonu Tutar: 514.556,16 TL

ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 12.469,77 TL
Vade Sonu Tutar: 512.469,77 TL

Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Getiri: 14.284,93 TL
Vade Sonu Tutar: 514.284,93 TL

Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,03
Aylık Getiri: 14.114,96 TL
Vade Sonu Tutar: 514.114,96 TL

Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

getirfinans
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

Odea
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 14.104,11 TL
Vade Sonu Tutar: 514.104,11 TL

Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Getiri: 13.923,29 TL
Vade Sonu Tutar: 513.923,29 TL

Enpara.com
Faiz Oranı: %38
Aylık Getiri: 13.742,47 TL
Vade Sonu Tutar: 513.742,47 TL

İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 13.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 513.561,64 TL

Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 13.380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513.380,82 TL

