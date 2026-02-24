Hangi banka ne kadar veriyor? İşte 750 bin TL'nin aylık getirisi...
750 bin TL’si olan yatırımcı 32 günün sonunda ne kadar kazanıyor? İşte banka banka 750.000 TL’nin 32 günlük kazanç tablosu…
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü mevduat hesaplarında faiz oranları yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Yatırımcılar, paralarını bağlamadan önce bankaların sunduğu güncel ve hoş geldin faiz kampanyalarını yakından takip ediyor.
İşte 750.000 TL’nin 32 günlük banka banka net getirisi:
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %38,5
Aylık Net Getiri: 20.884,93 TL
Vade Sonu Tutar: 770.884,93 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: %44
Aylık Net Getiri: 21.816,1 TL
Vade Sonu Tutar: 771.816,1 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %43,5
Aylık Net Getiri: 23.960,44 TL
Vade Sonu Tutar: 773.960,44 TL
Odea
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Net Getiri: 19.900,92 TL
Vade Sonu Tutar: 769.900,92 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Aylık Net Getiri: 21.786,4 TL
Vade Sonu Tutar: 771.786,4 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Aylık Net Getiri: 23.401,39 TL
Vade Sonu Tutar: 773.401,39 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %42
Aylık Net Getiri: 23.122,01 TL
Vade Sonu Tutar: 773.122,01 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %41
Aylık Net Getiri: 20.156,77 TL
Vade Sonu Tutar: 770.156,77 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Aylık Net Getiri: 19.804,93 TL
Vade Sonu Tutar: 769.804,93 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %39,5
Aylık Net Getiri: 21.427,4 TL
Vade Sonu Tutar: 771.427,4 TL
QNB
Faiz Oranı: %39,25
Aylık Net Getiri: 21.291,78 TL
Vade Sonu Tutar: 771.291,78 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %39,23
Aylık Net Getiri: 21.280,93 TL
Vade Sonu Tutar: 771.280,93 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %39
Aylık Net Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Net Getiri: 20.342,47 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,47 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Net Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Net Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL