Hangi banka ne kadar veriyor? İşte Ağustos 2026 il il ve banka banka güncel emekli promosyonu listesi

Ağustos 2026 kampanyaları kapsamında 3 yıllık maaş alma taahhüdü veren emeklilere sunulan ana nakit promosyonların yanı sıra fatura talimatı, kart harcaması ve dijital aktiflik gibi ek şartlarla sağlanan toplam avantaj bazı bankalarda 30 bin TL ile 32 bin TL seviyesini aştı.

Bankaların Ağustos 2026 Güncel Emekli Promosyon Tutarları

ING: 15.000 TL’ye varan koşulsuz ana nakit promosyon veriyor. Fatura talimatı ve harcama hedefleri gibi ek kampanyalarla toplam kazanç 32.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yapı Kredi: Maaş tutarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında ana promosyon ödüyor. Ek şartlarla sunulan toplam avantaj 30.000 TL’ye ulaşıyor.

VakıfBank: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan ana promosyon sağlıyor. VakıfBank Troy Kredi Kartı harcamaları ile sunulan 18.000 TL’lik ek fırsatla toplam kazanım 30.000 TL’yi buluyor.

Vakıf Katılım: Maaş aralığına göre 8.750 TL ile 25.000 TL arasında değişen promosyon fırsatı sunuyor (50.000 TL ve üzeri maaşlar için en yüksek seviye).

Garanti BBVA: 15.000 TL’ye varan nakit ödemenin yanında Bonus/Paracard harcamaları, Avans Hesap ve sigorta gibi ek ürünlerle toplam ödülü 25.000 TL’ye taşıyor.

QNB: Maaş tutarına göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında doğrudan promosyon sağlıyor.

İş Bankası: 15.000 TL’ye varan nakit ödemeye ilave olarak kredi kartı kullanımlarında 10.000 TL’ye varan MaxiPuan veriyor.

Akbank: Maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emeklilere 6.250 TL ile 15.000 TL arasında nakit promosyon ödüyor.

Kuveyt Türk: Kredi kartı ve fatura talimatı koşullarıyla toplamda 14.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.

Ziraat Bankası & Halkbank: SGK protokolü kapsamında 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye varan nakit promosyon sağlıyor. Halkbank ayrıca Paraf kart harcamalarına ek avantaj sunuyor.

Emekli maaşı taşıma işlemi nasıl yapılır?

Maaş transferi veya taahhüt yenileme işlemleri e-Devlet kapısı üzerinden "Banka Değişikliği" sekmesinden, ilgili bankaların mobil uygulamalarından veya doğrudan şubelerden yapılabiliyor. Süreci tamamlamadan önce bankaların sunduğu en yüksek tutara ulaşmak için aradığı ek fatura, kart harcaması veya dijital üyelik şartlarının dikkatle incelenmesi öneriliyor.