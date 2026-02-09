Hangi banka ne kadar veriyor? İşte banka banka 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi
Nakit birikimini enflasyona karşı korumak isteyenler için 750 bin liranın aylık kazancı belli oldu. İşte banka banka 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi...
Mevduat piyasasında rekabet kızışırken, bankaların sunduğu faiz oranları ve net getiri tutarları güncellendi.
Yatırımcılar, "Paramı hangi bankaya yatırmalıyım?" sorusunun yanıtını ararken, 32 günlük vade sonunda elde edilecek kazanç tabloları netleşti.
İşte banka banka 750 bin TL’nin 32 günlük getirisi...
Odea
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 20.251,38 TL
Vade Sonu Tutar: 770.251,38 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: %44
Aylık Getiri: 24.240,11 TL
Vade Sonu Tutar: 774.240,11 TL
QNB
Faiz Oranı: %43,25
Aylık Getiri: 21.584,71 TL
Vade Sonu Tutar: 771.584,71 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL
TEB - Türk Ekonomi Bankası
Faiz Oranı: %43
Aylık Getiri: 23.680,87 TL
Vade Sonu Tutar: 773.680,87 TL
getirfinans
Faiz Oranı: %42
Aylık Getiri: 20.655,66 TL
Vade Sonu Tutar: 770.655,66 TL
QNB
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 22.241,10 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,10 TL
ING
Faiz Oranı: %41
Aylık Getiri: 20.307,19 TL
Vade Sonu Tutar: 770.307,19 TL
Hayat Finans
Kâr Payı Oranı: %40,04
Aylık Getiri: 21.720,33 TL
Vade Sonu Tutar: 771.720,33 TL
DenizBank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Akbank
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: %40
Aylık Getiri: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Ziraat Dinamik
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
Enpara.com
Faiz Oranı: %39
Aylık Getiri: 21.156,16 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,16 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Aylık Getiri: 20.342,47 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,47 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: %37
Aylık Getiri: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL