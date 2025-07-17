Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler

Bireysel borcu olanlara çözüm: BDDK”an 48 aya kadar taksit düzenlemesi. Bazı bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. İşte 17 Temmuz 2025 itibariyle banka banka detaylar...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler - Resim: 1

Bireysel borçlulara 48 aya kadar taksit imkânı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunanlar için 48 aya varan taksitlendirme seçeneğini devreye aldı.

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Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler - Resim: 2

Kredi kartı borcu düşük olana faizsiz kampanya

Kredi kartı borcu düşük olanlar ise bankaların sunduğu sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyalarından yararlanabiliyor.

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Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler - Resim: 3

En çok dikkat çeken kampanyalar

Bazı bankalar kampanya tavanını 90 bin TL 90 bin TL\u201ye kadar çıkarırken, vadeler 1 ila 6 ay arasında değişiyor.

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Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler - Resim: 4

TÜRKİYE İŞ BANKASI

1-3 ay vadeli, toplamda 55 bin TL1-3 ay vadeli, toplamda 55 bin TL\u201ye kadar %0 faizli nakit avans ve ek hesap imkânı.

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Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler - Resim: 5

QNB

Yeni müşterilere 3 ay vadeli toplam 85 bin TLterilere 3 ay vadeli toplam 85 bin TL ye kadar faizsiz kredi ve avans.

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Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler - Resim: 6

TEB

6 ay vadeli 50 bin TL kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans (%0 faiz).

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Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler - Resim: 7

ENPARA

Yeni müşterilere özel 60 bin TL özel 60 bin TL\u201ye kadar, 6 ay vadeli sıfır faizli kredi.

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Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler - Resim: 8

TÜRKİYE FİNANS

Mobil müşterilere 3 ay vadeli 75 bin TLterilere 3 ay vadeli 75 bin TL\u201ye kadar faizsiz nakit destek.

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Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler - Resim: 9

GARANTİ BBVA

3 ay vadeli 75 bin TL3 ay vadeli 75 bin TL\u201ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans.

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Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler - Resim: 10

DENİZBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi ve nakit avans: 3 ay vadeli, toplam 50 bin TL.

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Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler - Resim: 11

AKBANK

Yeni müşterilere 3 ay vadeli 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve taksitli artı para imkânı.

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güncel kredi faiz oranları Merkez Bankası