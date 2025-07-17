Hangi banka sıfır faizli kredi veriyor? Vade süreleri ve limitler
Bireysel borcu olanlara çözüm: BDDK”an 48 aya kadar taksit düzenlemesi. Bazı bankalar sıfır faizli kredi kampanyalarıyla dikkat çekiyor. İşte 17 Temmuz 2025 itibariyle banka banka detaylar...
Bireysel borçlulara 48 aya kadar taksit imkânı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu bulunanlar için 48 aya varan taksitlendirme seçeneğini devreye aldı.
Kredi kartı borcu düşük olana faizsiz kampanya
Kredi kartı borcu düşük olanlar ise bankaların sunduğu sıfır faizli kredi ve nakit avans kampanyalarından yararlanabiliyor.
En çok dikkat çeken kampanyalar
Bazı bankalar kampanya tavanını 90 bin TL 90 bin TL\u201ye kadar çıkarırken, vadeler 1 ila 6 ay arasında değişiyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
1-3 ay vadeli, toplamda 55 bin TL1-3 ay vadeli, toplamda 55 bin TL\u201ye kadar %0 faizli nakit avans ve ek hesap imkânı.
QNB
Yeni müşterilere 3 ay vadeli toplam 85 bin TLterilere 3 ay vadeli toplam 85 bin TL ye kadar faizsiz kredi ve avans.
TEB
6 ay vadeli 50 bin TL kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL nakit avans (%0 faiz).
ENPARA
Yeni müşterilere özel 60 bin TL özel 60 bin TL\u201ye kadar, 6 ay vadeli sıfır faizli kredi.
TÜRKİYE FİNANS
Mobil müşterilere 3 ay vadeli 75 bin TLterilere 3 ay vadeli 75 bin TL\u201ye kadar faizsiz nakit destek.
GARANTİ BBVA
3 ay vadeli 75 bin TL3 ay vadeli 75 bin TL\u201ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans.
DENİZBANK
Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi ve nakit avans: 3 ay vadeli, toplam 50 bin TL.
AKBANK
Yeni müşterilere 3 ay vadeli 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ve taksitli artı para imkânı.