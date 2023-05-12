Hat-San Gemi halka arz oluyor: Kaç lot dağıtacak?
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Hat-San Şirketi halka arzında 44,300,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz olacağını duyurdu. Toplamda 44,300,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 20'si halka açık olacak. Hat-San Halka arzı ''İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
HAT-SAN HALKA ARZ DETAYLARI
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini yatırımcılar ile paylaştı. Herkesin merak ettiği halka arz detayını sizler için yazdık.
HALKA ARZ ŞEKLİ
• Sermaye Artırımı : 33.462.907 Lot
• Ortak Satışı : 10.837.093 Lot (Pekar Grup İnşaat A.Ş.)
Fonun kullanım yeri:
• %75-85 Yüzer havuz inşası ya da satın alınması.
• %15-25 Elektrik üretim santrali kurulumu, mevcut tesislerin iyileştirilmesi & yenilenmesi.
GÜNLÜK ALIM EMRİ TAAHHÜDÜ
5 Gün, 2.167.419 adet günlük alım emri girilecek. (Pekar Grup İnşaat A.Ş.)
• Hat-San halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Hat-San halka arzında payların yüzde 20'si halka açık olacaktır.
• Hat-San halka arzında toplamda 44,300,000 lot dağıtılacak.