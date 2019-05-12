Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da ciddi sorunlar yaşanıyor. Kırmızı et alarm veriyor.
Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye'de geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yıl kırımızı et üretimi yüzde 16,5 azaldı.
Hükûmet ise artan fiyatlar karşısında çareyi ithalatta görüyor. Son olarak Bosna Hersek'ten et ithal etme kararı alındı.
Hayvancılıkta yaşanan krize ilişkin Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ardından bir değerlendirme de Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin Ankara Odası'ndan geldi. Ulusal Kanal'a konuşan Oda Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, çözümün ithalatta değil, üreticinin desteklenmesinden geçtiğini söyledi.
ulusal.com.tr
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