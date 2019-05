Kırmız et üretimi azalıyor, fiyatlar artıyor. Hükümet ise tek çözüm yolunu ithalatta görüyor. Son olarak Bosna Hersek'ten kırmızı et ithalatı yapılması için karar aldı. Bu duruma Türk Veteriner Hekimleri Birliği Ankara Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi tepki gösterdi. Tanrıverdi, çözümün ithalatta değil yerli üreticinin desteklenmesinden geçtiğini vurguladı

Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da ciddi sorunlar yaşanıyor. Kırmızı et alarm veriyor.



Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye'de geçen yılın ilk çeyreğine göre bu yıl kırımızı et üretimi yüzde 16,5 azaldı.



Hükûmet ise artan fiyatlar karşısında çareyi ithalatta görüyor. Son olarak Bosna Hersek'ten et ithal etme kararı alındı.



Hayvancılıkta yaşanan krize ilişkin Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ardından bir değerlendirme de Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin Ankara Odası'ndan geldi. Ulusal Kanal'a konuşan Oda Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, çözümün ithalatta değil, üreticinin desteklenmesinden geçtiğini söyledi.



