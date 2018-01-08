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Hazine 2017 yılında 60.45 milyar lira "nakit açığı" verdi

Hazine'nin nakit dengesi 2017 yılının tamamında 60 milyar 450 milyon lira "açık" verdi.

Hazine 2017 yılında 60.45 milyar lira "nakit açığı" verdi

Hazine'nin nakit dengesi 2017 yılının tamamında 60 milyar 450 milyon lira "açık" verdi.

Hazine Müsteşarlığı'nın verilerine göre, Aralık'ta Hazine nakit dengesi 21 milyar 120 milyon lira, faiz dışı denge de 21 milyar lira açık verdi.

Buna göre, 2017'de Hazine nakit dengesi 60 milyar 450 milyon lira, faiz dışı denge de 17 milyar 840 milyon lira açık verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hazine
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