Hazine 34,8 milyar lira borçlandı

Toplam nominal teklifler 22 milyar 923 milyon lirayı bulurken, nominal satış 15 milyar 916 milyon lira, net satış ise 16 milyar 250,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu tarafından verilen 5 milyar 20 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa uzantılarından 7 milyar 377,5 milyon liralık teklif alındı ​​ve bu kesime 4 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 7 yıl (2373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet kredisinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihalede dönemsel faiz oranı %24,14 olarak belirlendi.

Toplam nominal teklifler 8 milyar 582 milyon liraya ulaşırken, nominal satış 4 milyar 810 milyon lira, net satış ise 5 milyar 11,1 milyon lira oldu. Kamu tarafından teklif verilmeyen bu ihalelerde, piyasadaki uzmanlarından 6 milyar 527 milyon liralık teklif alındı ​​ve bu grupta 4 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, bu ihalelerle toplamda 34 milyar 781,2 milyon lira borçlandı.