Hazine 34,8 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün devlet borçlanma ihalelerinde toplamda 34 milyar 781,2 milyon lira borçlanmaya gitti. İlk ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir %18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet borcu yeniden ihraç edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hazine 34,8 milyar lira borçlandı
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Toplam nominal teklifler 22 milyar 923 milyon lirayı bulurken, nominal satış 15 milyar 916 milyon lira, net satış ise 16 milyar 250,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu tarafından verilen 5 milyar 20 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa uzantılarından 7 milyar 377,5 milyon liralık teklif alındı ​​ve bu kesime 4 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 7 yıl (2373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet kredisinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihalede dönemsel faiz oranı %24,14 olarak belirlendi.

Toplam nominal teklifler 8 milyar 582 milyon liraya ulaşırken, nominal satış 4 milyar 810 milyon lira, net satış ise 5 milyar 11,1 milyon lira oldu. Kamu tarafından teklif verilmeyen bu ihalelerde, piyasadaki uzmanlarından 6 milyar 527 milyon liralık teklif alındı ​​ve bu grupta 4 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, bu ihalelerle toplamda 34 milyar 781,2 milyon lira borçlandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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