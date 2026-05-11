Hazine 36,4 milyar TL borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği iki devlet tahvili ihalesiyle piyasadan toplam 36 milyar 926 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi. Hem sabit kuponlu hem de TÜFE’ye endeksli kağıtların ihraç edildiği ihalelerde, piyasa yapıcıları ve kamudan gelen yüksek teklifler dikkat çekti.

1. İHALE: 2 YILLIK SABİT KUPONLU TAHVİL

İlk ihalede, 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir %18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Faiz Oranları: Basit faiz %38,16, bileşik faiz ise %41,8 olarak gerçekleşti.
Talep ve Satış: 14 milyar 822 milyon liralık nominal teklife karşılık, net 9 milyar 815,5 milyon liralık satış yapıldı.

Katılımcı Dağılımı: Kamudan gelen 11,2 milyar TL'lik teklifin tamamı karşılanırken; piyasa yapıcılarından gelen 13,8 milyar TL'lik teklifin 7,6 milyar TL'lik kısmı satışla sonuçlandı.

2. İHALE: 4 YILLIK TÜFE'YE ENDEKSLİ TAHVİL 

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir %2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi.

Reel Faiz Oranları: Reel basit faiz %5,41, reel bileşik faiz %5,48 oldu.

Talep ve Satış: 5 milyar 130 milyon liralık nominal teklif alınırken, net 3 milyar 610,5 milyon liralık satış yapıldı.

Katılımcı Dağılımı: Kamudan gelen 2 milyar TL'lik teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcıları ise 4,5 milyar TL teklif sunarken, bu kesime 2,7 milyar TL'lik satış gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

