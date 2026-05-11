Hazine 36,4 milyar TL borçlandı

Hem sabit kuponlu hem de TÜFE’ye endeksli kağıtların ihraç edildiği ihalelerde, piyasa yapıcıları ve kamudan gelen yüksek teklifler dikkat çekti.

1. İHALE: 2 YILLIK SABİT KUPONLU TAHVİL

İlk ihalede, 2 yıl (672 gün) vadeli, 6 ayda bir %18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Faiz Oranları: Basit faiz %38,16, bileşik faiz ise %41,8 olarak gerçekleşti.

Talep ve Satış: 14 milyar 822 milyon liralık nominal teklife karşılık, net 9 milyar 815,5 milyon liralık satış yapıldı.

Katılımcı Dağılımı: Kamudan gelen 11,2 milyar TL'lik teklifin tamamı karşılanırken; piyasa yapıcılarından gelen 13,8 milyar TL'lik teklifin 7,6 milyar TL'lik kısmı satışla sonuçlandı.

2. İHALE: 4 YILLIK TÜFE'YE ENDEKSLİ TAHVİL

İkinci ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir %2,63 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi.

Reel Faiz Oranları: Reel basit faiz %5,41, reel bileşik faiz %5,48 oldu.

Talep ve Satış: 5 milyar 130 milyon liralık nominal teklif alınırken, net 3 milyar 610,5 milyon liralık satış yapıldı.

Katılımcı Dağılımı: Kamudan gelen 2 milyar TL'lik teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcıları ise 4,5 milyar TL teklif sunarken, bu kesime 2,7 milyar TL'lik satış gerçekleştirildi.