Hazine 53,3 milyar lira borçlandı

İhalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,30 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede, basit faiz oranı yüzde 34,72, bileşik faiz ise yüzde 37,73 olarak kaydedildi.

Nominal teklifi 74 milyar 72 milyon lira olan ihalede nominal satış 35 milyar 832 milyon lira, net satış ise 34 milyar 797,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 6 milyar 540 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 22 milyar 103,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplamda 53 milyar 337,5 milyon lira borçlanmış oldu.