Hazine açıkladı: Türkiye’nin dış borç stoku belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonominin en önemli göstergelerinden biri olan borç stoku verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Türkiye'nin brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku, kamu net borç stoku ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Yayımlanan raporla birlikte Türkiye'nin güncel borç karnesi ortaya çıktı.

MİLYAR DOLARLIK DIŞ BORÇ TABLOSU

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 30 Eylül itibarıyla 564,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu tutarın milli gelire oranı yüzde 36,7 olarak hesaplandı. Aynı tarih baz alındığında net dış borç stoku ise 279,4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Net dış borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde 18,2 seviyesinde tespit edildi.

Verilerde dikkat çeken bir diğer kalem olan Hazine garantili dış borç stoku, 15,3 milyar dolar olarak belirlendi. Türk Lirası cinsinden hesaplanan kamu net borç stoku ise bu dönemde 8 trilyon 236 milyar lira oldu. Bu stokun milli gelire oranının yüzde 14,3 olduğu bildirildi.

AB TANIMLI BORÇTA TRİLYONLUK RAKAM

Bakanlık verilerinde Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku da yer aldı. Buna göre, söz konusu borç stoku 14 trilyon 133 milyar lira olarak hesaplanırken, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.

