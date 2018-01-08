Hazine nakit dengesinin, geçen yılın aralık ayında 21 milyar 117 milyon lira, ocak-aralık döneminde ise 60 milyar 453 milyon lira açık verdiği bildirildi

Hazine nakit dengesi, geçen yılın aralık ayında 21 milyar 117 milyon lira, ocak-aralık döneminde ise 60 milyar 453 milyon lira açık verdi.

Hazine Müsteşarlığı, aralık ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.



Buna göre, aralıkta Hazinenin nakit gelirleri 55 milyar 167 milyon lira, nakit giderleri 77 milyar 835 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 76 milyar 174 milyon lira, faiz ödemeleri ise 1 milyar 661 milyon lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı dengede 21 milyar 7 milyon lira açık oluştu.

Nakit dengesi geçen ay 21 milyar 117 milyon lira açık verdi. Kur farklarından kaynaklanan azalma 316 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, devirli-garantili borç geri dönüşleri ise 212 milyon lira olarak hesaplandı. Kasa/banka net hesabı da 20 milyar 837 milyon lira azaldı.



Ocak-aralık dönemi

Geçen yılın ocak-aralık döneminde Hazinenin nakit gelirleri 623 milyar 816 milyon lira, nakit giderleri 697 milyar 129 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 641 milyar 654 milyon, faiz giderleri ise 55 milyar 475 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı dengede ise 17 milyar 839 milyon lira açık oluştu.

Bu dönemde nakit dengesi 60 milyar 453 milyon lira açık verdi. Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 715 milyon lira olarak hesaplanırken, devirli-garantili borç geri dönüşleri 2 milyar 637 milyon lira oldu. Kasa/banka net hesabı da 23 milyar 204 milyon lira arttı.