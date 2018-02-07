Hazine nakit dengesi ocakta 1 milyar 548 milyon lira açık verdi

Hazine nakit dengesi, ocak ayında 1 milyar 548 milyon lira açık verdi.



Hazine Müsteşarlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.



Buna göre, geçen ay Hazine'nin nakit gelirleri 57 milyar 402 milyon lira, nakit giderleri 58 milyar 949 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 53 milyar 496 milyon lira, faiz ödemeleri ise 5 milyar 453 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 3 milyar 905 milyon lira fazla verdi.



Bu dönemde, nakit dengesinde 1 milyar 548 milyon lira açık kaydedildi.



Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşleri 34 milyon lira oldu. TMSF'den aktarımlar da 104 milyon lirayı buldu. Kur farklarından kaynaklanan artış 59 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabı ise 9 milyar 822 milyon lira arttı.