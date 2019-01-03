Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 yılı enflasyonunun yüzde 20.30 olmasına ilişkin olarak açıklama yaptı ve “Hedefimizi tutturduk” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk. 2018'i, enflasyonda koyduğumuz yüzde 20,8'lik hedefin altında, yüzde 20,3 rakamıyla kapattık ki bu gerçekten çok pozitif bir süreç." dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yıl sonu itibarıyla hedeflerimizin neredeyse tamamını tutturduk, hatta daha iyi bir performans ortaya koyduk." dedi.



Bakan Albayrak, "2018'i, enflasyonda koyduğumuz yüzde 20,8'lik hedefin altında, yüzde 20,3 rakamıyla kapattık ki bu gerçekten çok pozitif bir süreç." şeklinde konuştu.



'2019 bütçesinde çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz'

"2019 bütçesinde, hem harcama tarafında hem gider tarafında hem de gelir tarafında çok daha güçlü bir performans sergileyeceğiz." ifadesini kullanan Albayrak, "2019'da, 2020 ve 2021'e temel oluşturması noktasında, güçlü bir şekilde, aynı ciddi duruş ve kararlılıkla yola devam edeceğiz." diye konuştu.



Kurdaki dalgalanmaya ilişkin Albayrak, "Asya'da açık olan piyasalara dayalı ve gelişmekte olan piyasalara yönelik bir dalgalanma. Kısa sürede dengelenme oldu." dedi.



Altına dayalı tahvil ihracı konusunda Bakan Albayrak, geçen yıl 6,5 tona yakın altını ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.



Albayrak, "Bu ay içinde, esnafımız ve imalat sanayimiz başta olmak üzere KOBİ'lerimiz için maliyetini daha da düşürdüğümüz bir paket açıklayacağız." diye konuştu.