Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un enteresan bir yıl olacağını söyledi. Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Albayrak, yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturulacağını öngördü. Sebze fiyatlarının düşürülmesi için önemli adımlar atılacağını kaydeden Albayrak "Seracılık konusunda bu hafta paket açıklayacağız" dedi. IMF tartışmalarına da değinen Albayrak "Türkiye'nin IMF'ye ihtiyacının olmadığı ortada" diye konuştu. Bakan Albayrak çok geniş kapsamlı bir vergi reformu konusunda çalıştıklarını kaydetti. CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi çalışmalarıyla ilgili tartışmalara da değinen Albayrak "Meclis bu konuda bir adım atacak. Böyle bir adım atılırsa çok güçlü bir yapı ortaya çıkar. Zaten başarılı bir banka değişiklik olursa bilanço ve kurumsallık açısından pozitif bir etki olacaktır" dedi. Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT'nin gündemlerinde olmadığını belirtti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019'un enteresan bir yıl olacağını söyledi.



'YÜZDE 2.3'LÜK BÜYÜME HEDEFİNİ TUTTURACAĞIZ'



Türkiye'nin zor bir dönemden güçlü bir çıkışla çıktığını kaydeden Bakan Albayrak "2018 yılında Türkiye'nin yaşadığı bu süreç bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor" dedi. 2018 yılında bütçe disiplininin yüzde 2'lerde gerçekleştiğine dikkat çeken Bakan Albayrak, cari dengenin son 16 yılın en güçlü oranını gösterdiğine işaret etti. Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerin tutturulacağını kaydetti. Büyüme hedefi açısından bir risk görmediğini belirten Albayrak "Yüzde 2.3'lük büyüme hedefinin tutturacağız" dedi.



'TOPARLANMA SÜRECİ BEKLEDİĞİMİZDEN HIZLI GEÇİYOR'



Türkiye'nin zor bir dönemden güçlü bir çıkışla çıktığını kaydeden Bakan Albayrak "2018 yılında Türkiye'nin yaşadığı bu süreç bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir dönem oldu. Toparlanma süreci beklediğimizden hızlı geçiyor" dedi. Güçlü adımların atıldığını ve atılmaya devam edeceğini vurgulayan Bakan Albayrak "Yüzde 8-11 büyümelere kıyasla yüzde 3-5-6 büyüme hızları ile dengelenme süreci yaşayacağız" diye konuştu.



'YEP'TEKİ HEDEFLERİN GÜNCELLENMESİ GÜNDEMDE DEĞİL'



Albayrak, YEP'teki hedeflerin güncelleştirilmesinin gündemlerinde olmadığını belirtti.



'GIDA FİYATLARININ DEĞİŞMEDİĞİNİ VARSAYARSAK YILLIK ENFLASYON YÜSDE 18.85 OLURDU'



Türkiye'nin enflasyonla mücadelede güçlü refleks gösterdiğini ve yıl sonu enflasyonunun yüzde 20.3 olduğunu belirtti. Pazartesi günü açıklanan, yüzde 20.35 seviyesinde gerçekleşen ocak ayı enflasyonu da da değinen Albayrak "Gıda fiyatlarının değişmediğini varsayarsak yıllık enflasyon yüzde 18.85 olurdu" dedi.



'KAMPANYA İSTENEN FAYDAYI SAĞLADI'



Enflasyonla mücadele kampanyasının istenen faydayı sağladığını belirten Albayrak "Kampanya enflasyona güçlü bir darbe vurdu. Her sektör aynı samimiyetle katkı vermedi ama genel olarak bakıldığında psikolojik, fiyatlama davranış olarak güçlü fayda sağladı. Hızlı bir dönüş oldu." dedi.



'GIDA FİYATLARIYLA İLGİLİ SPEKÜLASYON YAPANLARIN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİM'



Gıda terörü yorumlarına katıldığını kaydeden Albayrak "Gıda fiyatları ile ilgili spekülasyon yapanların araştırılmasını istedim birileri bunu spekülatif olarak kullandı. Gördük ki felaket tellallığı yapanlar bazı siyasi partilerden aday. Şaşırmamak lazım ülkenin canına kasteden terör örgütlerine destek olanlar mutfağına mı kast etmeyecek" dedi.



'SERACILIK KONUSUNDA BU HAFTA PAKET AÇIKLAYACAĞIZ'



Sebze fiyatlarıyla ilgili önümüzdeki hafta bazı gelişmeler olacağını belirten Albayrak "Belediyelerimiz hızlı bir kurulumla uygun fiyatla tanzim satış yerleri imkanı sağlayacak. Tarladan sofraya profesyonel, bütünleşik bir adım atılacak. Seracılıkla alakalı yeni yatırım, dönüşüm konusunda, modern olması konusunda bir paket hazırlayacağız. Bu hafta açıklayacağız. Kamu olarak biz sera konusunda stratejik bir yatırım yapılanmasına gideceğiz. Güçlü bir ekosistem kuracağız, çok hızlı adımlar atacağız." ifadelerini kullandı. Albayrak, aylık piyasa takip anketleri yaptırdığını ve vatandaşlara memnuniyetlerini sorduklarını belirtti.



'FED'İN ALDIĞI POZİSYON 2019 İÇİN İMKÂN YARATTI'



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvercin tutumunu da değerlendiren Bakan Albayrak "Fed'in aldığı pozisyon 2019 için imkan yarattı. Bu manada süreç devam edecek. Uluslararası piyasadan likidite imkanları artacak. Türkiye daha fazla pay alacak" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN IMF'YE İHTİYACININ OLMADIĞI ORTADA'



Türkiye'nin seçim sonrası için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığı iddiasının sorulması üzerine Bakan Albayrak "Türkiye'nin ihtiyacı olmadığı ortada. Ağustos, eylülde böyle bir ihtiyaç olmadı şimdi hiç yok. Ekonomik olarak tartışılacak bir durum yok. IMF Arjantin'e girdi durumu ortada" diye konuştu.



'EKONOMİNİN PAYDAŞLARI EKONİMİ İLE OYNAMAMALI'



Bankacılık sektörünün Ağustos-Eylül-Ekim döneminde yaşananlara bakıldığında bu süreçten başarılı bir şekilde çıktığını belirten Albayrak "20 milyar dolar civarında kredi yapılandırması yapıldı. Bankacılık sektörünün bilançoları gayet iyi. Yakından takip etmeye devam edeceğiz. Güçlü bir sermaye yeterlilik oranı ile 2018 yılını kapattık. Müdahale gerektirecek bir durum söz konusu değil. Bankalarımız hızlı gideyim sonra sert frene basayım diyemez. Normal hızımızda gitmemiz lazım. Ekonomi oyuncak değil. Ekonomi paydaşları da ekonomi ile oynamamalı" diye konuştu.



'FAİZLERDEKİ DÜŞÜŞ HIZLANACAK'



Ticari kredi faizlerinde son üç ayda 10 puana yakın iyileşme görüldüğünü dile getiren Bakan Albayrak "Ticari kredi faizlerindeki iyileşme beklenenden bile daha fazla. Son üç ayda 10 puana yakın bir iyileşme var. Faizlerdeki düşüş daha da hızlanacak. Dengelenme süreci bunu beraberinde getirecek" dedi.



'MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ YAPISI İÇİNDE KARAR VERİR'



Bakan Albayrak, Merkez Bankası ile ilgili sorulara da "Merkez Bankası kurumsal ve bağımsız yapısı içinde karar verir" yanıtını verdi.



'DÖNEMSEL VERGİ TEŞVİKLERİ DENGELİ YÖNETİM İÇİN ÖNEMLİ'



Dönemsel vergi teşviklerinin ekonomideki hassas dönemleri dengeli yönetme açısından önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Albayrak teşviklerin verimliliği, takibi konusunda bir çalışma yapıldığını belirtti. Albayrak "Bu önem verdiğimiz noktalardan biri" dedi.



'GENİŞ KAPSAMLI BİR VERGİ REFORMU KONUSUNDA ÇALIŞIYORUZ'



Çok geniş kapsamlı bir vergi reformu konusunda çalıştıklarını açıklayan Albayrak "Vergi artırarak azaltarak gelir artırılmaz, bütüncül bakmak lazım" diye konuştu.



'İŞ BANKASI HİSSELERİNİN HAZİNE'YE DEVREDİLMESİ POZİTİF ETKİ YAPAR'



CHP'nin İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine'ye devredilmesi çalışmalarıyla ilgili tartışmalara da değinen Albayrak şöyle konuştu:



"İş Bankası konusunda siyasi bir zemini var bir de teknik zemini var. Meclis bu konuda bir adım atacak. Böyle bir adım atılırsa çok güçlü bir yapı ortaya çıkar. Zaten başarılı bir banka değişiklik olursa bilanço ve kurumsallık açısından pozitif bir etki olacaktır. İş Bankası, Türkiye'nin en başarılı bankalarından biri sahiplik ve bilanço olarak daha güven verici bir yapısı olur, piyasa açısından da pozitif bir etki yapar."



'EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR EYT GÜNDEMİMİZDE YOK'



Bakan Albayrak, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna "EYT konusu ile ilgili bu hükümetin cevabı ortada. Çok basit yaklaşmak doğru değil. Gündemimizde yok" yanıtını verdi.



'DAVOS BEKLENTİLERİMİZİN ÖTESİNDE POZİTİF GEÇTİ'



Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında Davos'taki temaslarını da değerlendiren Albayrak "Davos beklentilerimizin çok ötesinde pozitif geçti" dedi.



'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR'



Sosyal medya üzerinden Türkiye üzerinde algı operasyonu yürütüldüğünü belirten Albayrak "Bu negatif algı operasyonlarına rağmen güçlü bir performans sergiledi. Türkiye'nin borcu , hane halkının borcu dünyanın en düşük borçlu ülkelerinden biri" diye konuştu.



'PİYASA İLE KAVGA ETMEYECEĞİZ DEDİK AMA BU ANAHTARLARI DA VERMEK DEĞİL'



Yeni dönemde biz faiz ve borçlanma stratejisini optimum şekilde kullanacaklarını aktaran Bakan Albayrak "Hazine'de bir kültür var. Herkesin de bir yoğurt yiyiş biçim var. Biz piyasa ile kavga etmeyeceğiz dedik ama bu anahtarları da vermek değil. Uyanık oyunculara karşı da dükkanı teslim etmemek. Yeni dönemde biz faiz ve borçlanma stratejisini optimum şekilde kullanacağız. 30 yıllık kağıtlarla ilgili yoğun talep geliyor. 2019'da da aktif bir yönetim olacak" dedi.



'KÜRESEL EKONOMİDE KARTLAR YENİDEN KARILIYOR'



Küresel ekonomideki risklere de değinen Albayrak şunları söyledi:



"Küresel ekonomik tehditler için 2030'ları görebilecek bu süreç erkene çekildi. Bu kriz algısı yeni bir fırsat yaratacaktır. Kartlar yeniden karılıyor. Türkiye olarak bu süreci iyi yönettik iyi de yöneteceğiz. Türkiye geçmiş dönemlerden çok daha iyi bir dönem yaşayacak."



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