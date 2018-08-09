"Yeni Ekonomi Modeli"ne ilişkin çerçevenin Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından yarın kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından, istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin çerçeve yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Orta Vadeli Program (OVP) ile ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği anımsatıldı.

Toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelinerek OVP'ye baz teşkil eden parametreler için istişarelerin sürdüğü belirtilerek, bakanlık bünyesinde, ilgili paydaşların ve akademisyenlerimizin yer aldığı önemli bir çalıştay gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "OVP kapsamında 2019 yılı büyümesinin yüzde 3-4 aralığında olması, enflasyonun en kısa sürede tek haneye inmesi için güçlü bir politika birleşimi ve tedbir seti detaylı olarak planlanacaktır. Cari açığın ise yüzde 4 civarlarında dengeleneceği beklenmektedir." ifadesine yer verildi.

Kamuda bu yıl başlatılan tasarruf programının orta vadede devam edeceği vurgulanarak, bütçe açığının yüzde 1,5'lar seviyesinde sınırlandırılacağı, özellikle altyapı yatırımlarında yurt dışı finansman ve yabancı yatırımcı şartıyla ilerleneceğine dikkati çekildi.

Kamudaki tasarruf ve dengeli ekonomik yapıyla Hazine borç çevirme oranlarının yüzde 100'lerin altına indirileceğinin altı çizilerek, "2018 yılının geri kalan bölümünde ise daha önce açıkladığımız ve bir süredir üzerinde çalıştığımız 35 milyar liralık tasarruf ve gelir arttırıcı önlemle faiz dışı fazlanın 5 milyar liraya yükselmesi, yılın bundan sonraki aylarında 'kredi roll over' oranının yüzde 100 olması (yıl sonu iç borç çevirme oranının yüzde 104 olması), bütçe açığının ise yıl başında açıklanan program ile paralel olarak yüzde 2'nin altında olması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Gerçek durumu yansıtan raporlara itibar edilsin"

Yıl sonuna kadar mali politikalar ve ilgili aksiyonlarımızla bu hedefleri gerçekleştirmenin temel amaç olacağı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk bankacılık sistemi, sağlam sermaye yapısı ve bilançosuyla finansal dalgalanmaları geçmişte olduğu gibi bugün de etkin biçimde yönetebilecek konumdadır. Piyasada bankalarımız ve şirketlerimizle ilgili yapılan spekülatif açıklamaların aksine, kur ve likidite riski konusunda bir problem görülmediği denetleyici kurumlarımız tarafından da düzenli olarak yayınlanan raporlarda gözükmektedir. Yatırımcılar ve halkımızın bu söylentilerden ziyade gerçek durumu yansıtan raporlara itibar etmesini tavsiye ederiz."

Açıklamada, gerçekleştirilen tüm istişare toplantıları çerçevesinde kurgulanan Yeni Ekonomi Modeli'ne ilişkin çerçevenin yarın Bakan Berat Albayrak tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.