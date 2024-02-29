Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme rakamlarını değerlendirdi

TÜİK, 2023 yılına ait büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 4,5 büyüme gösterdi. Türkiye ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetti. Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrektir büyümüş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılının büyüme verileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklanan GSYH verilerine göre ekonominin 2023'ün son çeyreğinde yıllık yüzde 4 büyüdüğüne işaret eden Bakan Mehmet Şimşek, "Böylece büyüme 2023'te Orta Vadeli Program'ın (OVP) üzerinde yüzde 4,5 olarak gerçekleşirken milli gelirimiz 1,1 trilyon doları aştı. Kişi başına milli gelir ise bir önceki yıla göre 2 bin 450 dolar artarak 13 bin 110 dolara yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Program doğrultusunda büyümede geçen yılın üçüncü çeyreğinde başlayan dengelenmenin son çeyrekte de devam ettiğini vurgulayan Mehmet Şimşek, 2023'ün ilk yarısında 8,8 puan olan iç talebin büyümeye katkısının, yılın ikinci yarısında 6,6 puana gerilediğini kaydetti.

Şimşek, net dış talebin negatif katkısının ise 4,9 puandan 1,6 puana düştüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti: