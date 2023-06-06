Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek oldu! Milyonların beklediği Temmuz zamları yapılacak mı?

2023 yılının büyük seçimi sonrası Türkiye Seçimini yaptı ve 12. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan görevine devam etti. Seçim sürecinde özellikle yapılan zam haberleri sonrası gözler yeni Hazine ve Maliye Bakanı'na çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurulu'nu belirledi. Mehmet Şimşek ekonominin başına geçti. Vatandaşlar bu kez Temmuz ayında yapılacak olan zamlar hakkındaki açıklamaları sabırsızlıkla bekledi.

Ev hanımlarına yapılacak emeklilik müjdesinden memurlara yapılacak zamlara kadar Mehmet Şimşek'ten açıklama yaptı. Şimşek, görevine gelir gelmez ekonomi sistemini rasyonel bir zemine oturtacağının altını çizdi. Sıkı bir ekonomik politikanın yansıyacağı sinyalinden sonra Temmuz ayı zamlarının akibeti merak edildi.

MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ TEMMUZ AYI ZAMLARI YAPILACAK MI?

Bakan Şimşek'ten zamlara dair detaylar kesinleşmese de seçim sürecinde Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin olacağı, en düşük kamu görevlisinin maaşının 15 bin olacağına dair açıklamalar gelmişti. Bunun yanı sıra ev hanımlarına emeklilik, asgari ücrete iyileştirme zammı yapılacak.

Emeklilere hem bayram ikramiyesi hem de enflasyon ara farkının zamları yapılacağına dair açıklamalardan sonra zamlara dair net açıklamaları Mehmet Şimşek'in yeniden yapması bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyelerinden emeklilerin kademeli zammına kadar her detay hakkında Bakan Şimşek, kısa zamanda açıklama yapacağı iddia edildi.