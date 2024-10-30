Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sıcak para arayışında! Suudi Arabistan ziyaretini değerlendirdi

Hükümet sıcak para arayışını sürdürürken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulundu. En kötüsü geride kaldığını ifade eden Şimşek enflasyon düştüğünü ifade etti. Ekonomi programına güven duyulduğunu söyledi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sıcak para arayışında! Suudi Arabistan ziyaretini değerlendirdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıcak para arayışını Suudi Arabistan'da devam ettirdi.

Günübirlik Riyad ziyaretini tamamlayan Bakan Mehmet Şimşek, "Future Investment Initiative Konferansı" kapsamında ikili görüşmeler de yaptı.

Mehmet Şimşek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sıcak para arayışında! Suudi Arabistan ziyaretini değerlendirdi - Resim : 1

Ziyaretini değerlendiren Şimşek, "Mevkidaşlarım ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor. Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek." dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye’nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını savundu.

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