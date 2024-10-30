Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sıcak para arayışında! Suudi Arabistan ziyaretini değerlendirdi
Hükümet sıcak para arayışını sürdürürken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulundu. En kötüsü geride kaldığını ifade eden Şimşek enflasyon düştüğünü ifade etti. Ekonomi programına güven duyulduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıcak para arayışını Suudi Arabistan'da devam ettirdi.
Günübirlik Riyad ziyaretini tamamlayan Bakan Mehmet Şimşek, "Future Investment Initiative Konferansı" kapsamında ikili görüşmeler de yaptı.
Mehmet Şimşek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.
Ziyaretini değerlendiren Şimşek, "Mevkidaşlarım ile verimli ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor. Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek." dedi.
Bakan Şimşek, Türkiye’nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını savundu.
🇹🇷 🇹🇷 Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 29, 2024
Suudi Arabistan’ın küresel çapta en önemli etkinliklerinden "Future Investment Initiative" için günübirlik Riyad’daydık.
Birçok şirket ve yatırımcı grubuyla gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı toplantılarda programımızda kat ettiğimiz… pic.twitter.com/jiAyKbbTsc