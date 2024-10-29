Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak

Suudi Arabistan'ın küresel ölçekteki en önemli etkinliği "Future Investment Initiative" Konferansı'nın bu yıl 8'incisi düzenleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konferansa katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

RIYAD'DA TEMASLARDA BULUNACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bakan Mehmet Şimşek, günübirlik temasları kapsamında Birleşik Krallık Ticaret Politikaları ve Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Douglas Garven Alexander, Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal ve Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanı Shaikh Salman bin Khalifa ile görüşecek.

Mehmet Şimşek, "Future Investment Initiative" Konferansı kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde ana konuşmacılardan biri olacak.

Panelde, Mehmet Şimşek ile Suudi Arabistan, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan bakanlar ile Uluslararası Finans Kurumu Başkanı Makhtar Diop da yer alacak.

Bakan Mehmet Şimşek, Riyad temasları kapsamında yatırımcı toplantılarına da katılacak.