Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten haziran ayı işsizlik verisi değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Haziran ayında işsizlik oranının yüzde 7,6 seviyesine inerek mevcut serinin en düşük noktasına ulaştığına dikkat çeken Şimşek, yılın ilk altı ayına ait istihdam tablosunu da paylaştı.

Bakan Şimşek, mevsimsel etkilerden arındırılmış tablonun yılın ilk yarısındaki durumuna ilişkin, "Böylece yılın ilk yarısında mevsimsel düzeltilmiş ortalama işsizlik oranı, yıllık 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 oldu." ifadelerini kullandı.

KALKINMA İÇİN O POLİTİKALAR DEVAM EDECEK

Ekonomide verimlilik artışının Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasındaki hayati rolüne değinen Şimşek, uygulanmakta olan makroekonomik programın istihdam ve üretim ayağına yönelik net mesajlar verdi.

Beşeri sermayeyi güçlendirme ve katma değeri yüksek üretimi teşvik etme odaklı adımların kararlılıkla süreceğinin altını çizen Şimşek, "Bu doğrultuda, iş gücü piyasasının etkinliğini artıran, beşeri sermayemizin niteliğini güçlendiren ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz." dedi.