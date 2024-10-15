Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten kredi kartlarından alınacak 750 TL'lik pay ile ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM'de görüşülen Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na kaynak aktarılmasını öngören 100 bin TL ve üzeri limiti olan kredi kartı kullanan vatandaşlardan alınacak 750 TL'lik pay düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

NTV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Mehmet Şimşek, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na yeni kaynak yaratacak paketin amacının çok açık ve net olduğunu söyledi.

"Şu anda bölgemizde ateş var, savaşlar var. Zor coğrafyada yaşıyoruz. Sıkıntılı mahalledeyiz. Bizim caydırıcılığı artırma dışında hiçbir seçeneğimiz yok. Çünkü caydırıcılığı artırırsak bölgedeki ateşten korunma kabiliyetimiz artar." diyen Mehmet Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayisinde çok önemli atılım içerisinde olduğunu kaydetti.

Mehmet Şimşek, "Cumhurbaşkanı'mızın burada liderliği ve feraseti devreye giriyor. 2000'li yılların başında yerli savunma sanayisi çok cüzi. Türkiye, ihtiyaçlarının yüzde 80'inden fazlasını dışarıdan tedarik ediyor. Bugün tamamen tersine dönmüş. Türkiye, yüzde 80'inden fazlasını şu anda kendisi üretiyor." dedi.

Savunma Sanayii İcra Komitesinin üyelerinden birisi olduğunu aktaran Mehmet Şimşek, şöyle devam etti:

"En son toplantıda Savunma Sanayii Başkanlığına yeni birtakım görevler verildi, denildi ki 'Çelik Kubbe inşa edilecek', Türkiye'yi dışarıdan gelecek füzelere ve saldırılara karşı bütün ülkeyi koruyacak hava savunma sistemi. Bunlar gelişmiş teknoloji açısından pahalı sistemler. Biz 5. nesil uçağa uzun süredir para yatırıyoruz. Ürettik, uçuşlarına da başladı. Şimdi motor geliştirilmesi lazım. Şu anda savunma sanayisinde 1000'in üzerinde proje var. Hepsi yüksek teknoloji. Hepsi ileride ihracat kabiliyetimizi, kapasitemizi ciddi şekilde artıracak. Son toplantıda ilave kaynak talebi oluştu.

Dedik ki: 'Bütçede şu anda biz deprem yaralarını sarmakla meşgulüz.' 2023'te Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na 90 milyar lira vermişiz. Bu sene bunu 165 milyar lira çıkartmışız. Bunu belki daha da katlamamız gerekecek. Uzun menzilli enstrümanlardan tutun, 5. nesil savaş uçağından tutun, hava savunma sistemleri... Bunlar hepsi pahalı. Tasarımı bir yana geliştirilmesi, üretilmesi, bunlar ciddi kaynak gerektiriyor."

Savunma sanayisinin kaynak ihtiyacı olduğunu, şu anda bütçede deprem yaralarını sarmaya odaklandıklarını, bu nedenle tedbir setinin geliştirilmesinin gündeme geldiğini belirten Mehmet Şimşek, tedbir setine ilişkin AK Parti'nin yetkili organlarıyla çalışıldığını, bu süreçte enflasyonu artıracak ÖTV, KDV gibi vergi artışlarından uzak durulması gerektiğini dile getirdiklerini söyledi.

"PAKETİN BİR KURUŞU BÜTÇEYE GELMEYECEK"

Bu konunun Meclis'in takdirinde olduğunu belirten Mehmet Şimşek, şöyle konuştu:

"Parti grubumuz tekrar bazı konuları değerlendirebilir. Bu paket Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na kaynak sağlamak üzere hazırlanmış, bütçe açıklarını azaltmak için yapılan bir çalışma değil. Deprem konusu ayrı, savunma sanayisi ayrı. Savunma Sanayii Destekleme Fonu bütçe dışında bir fon. Deprem sonrasında vergiler getirilmiş adına da 'deprem vergisi' denilmiş. Fakat bunlar bir deprem fonunda toplanmamış. Dolayısıyla depreme ilişkin harcamalar bütçeden yapılmış. Bu konuda milletimizin hiçbir endişesi olmasın. Zerre kadar tereddüde mahal yok. Neden? Çünkü bu paketin bir kuruşu bütçeye gelmeyecek. Nereye gidecek? Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na gidecek."

Bakan Mehmet Şimşek, savunma sanayisinin çok öncelikli bir konu olduğuna işaret ederek, "Bazıları siyaseten bunu başka konulara çekmek istiyor. Burada 3 bin 500 firma var. Sadece bir firmayı siyaseten adres göstermek gerçekten çok yanlış. Bu ilave kaynak nereden kaynaklanıyor? Hava savunma sistemleri için kaynaklanıyor. Kim yapacak? Roketsan, Aselsan yapacak, 5. nesil savaş uçağı üretimini kim yapacak? TUSAŞ yapacak. Uzun menzilli füzelere ihtiyacımız var. Kim yapacak? Roketsan yapacak. Bunu alıp başka mecralara çekip, başka çerçevelerde siyaseten bu konuları istismar etmek yakışmıyor." değerlendirmesini yaptı.

TBMM'nin, hangi önerilerin kabul edileceği veya hangi önerilerde değişiklik olacağına bağlı olarak nihai değerlendirmeleri yapacağını, eleştirilere de asla kulak tıkamadıklarını dile getiren Mehmet Şimşek, şunları söyledi:

"Burada birtakım öneriler gelmiş, bu önerilerden bir teklif oluşmuş ve bu teklif Yüce Meclis'imizin takdirine sunulmuş, tabii ki yapılan değerlendirmeleri dikkate alırız. Bu bütçe ihtiyaçları için hazırlanmış bir tedbir paketi değildir. Bu doğrudan doğruya savunma sanayisi için hazırlanmış ve özel bir fon olduğu için bütçe dışında bir fon olduğu için ademi tahsis ilkesine bir aykırılık yok burada. Neden, çünkü bütçenin dışında. Bütçede olsaydı bu ilke nedeniyle hani buraya harcanıp harcanmayacağı garanti edilemezdi ama şu anda özel bir fon olduğu için bütçe dışında olduğu için bu konuda bir tereddütte mahal yok."

Yeni fonların kurulabildiğini, bu kapsamda Afet Yeniden İmar ile Aile ve Gençlik fonlarının kurulduğunu anımsatan Mehmet Şimşek, ilkesel olarak bütçe dışı fonları doğru bulmadığına dikkati çekerek, "Bazı fonlar ihtiyaç. Ülkemiz bir deprem bölgesi. Geçen sene deprem sonrası ortaya konulan Afet Yeniden İmar Fonu anlamlı." dedi.

Mehmet Şimşek, çok sınırlı sayıda fon kurulduğunu ve bu anlamda tekrar 1990'lı yıllara dönüş olmayacağını belirtti.