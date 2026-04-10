Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Vatandaşlarımızın yastık altında 640 milyar doları olduğu tahmin ediliyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye'nin makroekonomik hedefleri, yastık altı birikimler ve planlanan dev altyapı yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu. Finansal sistem dışında tutulan tasarrufların boyutuna dikkat çeken Şimşek, "Bir tahmine göre, vatandaşlarımızın yastık altındaki birikimi 640 milyar dolar civarı olduğu öngörülüyor. Bu sistemde olsa tabii sistemin kırılganlığı çok daha az olurdu" dedi.

''GEÇEN SENEKİ ŞOKLARLA BAŞ EDEBİLDİK''

Küresel sistemde yaşanan değişim ve kırılmaları, düşünür Gramsci'nin "Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğum sancıları çekiyor, şimdi canavarlar zamanı" sözüyle tanımlayan Şimşek, dünyanın katastrofik savaşlardan kaçınmasını umut ettiklerini belirtti. Türkiye'nin uygulanan makroekonomik program sayesinde zorlu süreçlerde dayanıklılığını koruduğunu ifade eden Bakan Şimşek, "Bunu da geçen sene ispatladık, bu sene de ispatlayacağız. Hatırlasanız 2025'te hem içeride hem de dışarıda çok önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Özellikle geçen sene ticaret savaşlarının piyasalarda oluşturduğu hareketlilik, risk iştahında oluşturduğu tahribat, sonra 12 günlük savaş... Geçen sene önemli bir kuraklık da yaşadık. Bütün bunlar geçen sene önemli gündem maddeleriydi. Biz geçen seneki şokları programda çok önemli kayıplar yaşamadan atlattık. Tabiri caizse program kendisini kanıtladı. 2023 ortasından bu yana uyguladığımız program aslında Türkiye'nin makro ekonomik temellerini sağlamlaştırdı, dayanıklılığını artırdı ve geçen seneki şoklarla baş edebildik" dedi.

Bölgesel savaşların ve petrol fiyatlarındaki artışın Türkiye ekonomisi üzerindeki doğrudan ve dolaylı yansımalarını rakamlarla detaylandıran Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri ile mevcut vadeli piyasa beklentileri arasındaki farkları ortaya koydu. Yaşanan gelişmelerin büyüme, bütçe açığı ve enflasyon üzerindeki olası maliyetlerini hesaplayan Şimşek, mevcut durumun programı rayından çıkarmayacağını belirterek "Bu savaşın etkilerini rakamlara dökecek olursak; Orta Vadeli Program'da petrol fiyatı öngörümüz 65 dolarken, vadeli piyasalara baktığımızda yılın tamamı için ortalama fiyat 81 dolar seviyesinde görünüyor. Aradaki bu 15 dolarlık farkı baz aldığımızda, enflasyon öngörümüzden yaklaşık 3 puan daha yüksek seyredebilir. Bu durumun dolaylı ve doğrudan etkileriyle, yüzde 1,5'in altında öngördüğümüz cari açık 1 puan kadar, yüzde 3,5 olarak hedeflediğimiz bütçe açığı ise yarım puan kadar yükselebilir. Yüzde 4 civarında öngördüğümüz büyüme de yarım ila bir puan arasında daha düşük gerçekleşebilir ama benim buradaki mesajım şu; bütün bu etkiler yönetilebilir. Dolayısıyla programı rayından çıkartmaz, programı etkiler, programın süresini uzatır sonuç alma anlamında. Biz bu programı önceliklendirdik ve burada kararlıyız. Bu önemli bir şok ama bu şoku yönetilebilir görüyoruz." ifadelerini kullandı.

YASTIK ALTINDA 640 MİLYAR DOLAR BİRİKİM ÖNGÖRÜLÜYOR

Türkiye'nin uluslararası rezervlerde güçlü bir tampon oluşturduğunu ve bankacılık sektörünün sağlıklı bir yapıda bulunduğunu vurgulayan Şimşek, kayıt dışı birikimlerin 640 milyar dolar seviyesinde tahmin edildiğini belirterek, ulaştırma alanında planlanan stratejik dönüşüm adımlarını açıkladı.

Bankacılık sektörünün yüzde 17 sermaye yeterlilik oranıyla sağlam bir zeminde olduğunu belirten Bakan Şimşek, vatandaşların sisteme dahil etmediği altın ve döviz tasarruflarının boyutuna dikkat çekti. Ekonomik şoklara karşı uluslararası rezervlerin önemini vurgulayan Şimşek, "Ülkemizi yeniden güçlü bir şekilde konumlandırabileceğiz. Şokun başlangıcında uluslararası rezervler alanında önemli bir tampon inşa etmiştik. Rezervlerimiz oldukça yüksek bir düzeyde, bankacılık sektörü de sağlıklı. Sermaye yeterlilik oranı şu anda yüzde 17 civarında. Vatandaşlarımızın programa olan güveni tam. Bugün bir çalışma okudum. Bir tahmine göre, vatandaşlarımızın yastık altındaki birikim miktarı 640 milyar dolar civar olduğu öngörülüyor. Bu sistemde olsa tabii sistemin kırılganlığı çok daha az olurdu. Vatandaşımızın altına tarihi bir ilgisi var. Maalesef sistem dışında ciddi birikimler var ama talebin düşük olması makul. Temeller sağlam olduğu için ateşkesle birlikte risk primimiz tekrar hızlı bir şekilde düşüşe girdi" ifadelerini kullandı.

DEMİR YOLLARINA 70 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Türkiye'nin rekabet gücünü kalıcı olarak artırmak amacıyla ulaştırma altyapısında stratejik bir dönüşüme gidileceğini bildiren Şimşek, ulaşım, lojistik ve enerji projelerinin detaylarını paylaştı. Geçmiş dönemde gerçekleştirilen altyapı harcamalarını hatırlatan Şimşek, önümüzdeki 20 yıllık sürecin odak noktalarını ve Türkiye'nin enerji koridoru vizyonunu şu ifadelerle açıkladı:"Özellikle altyapıya son 20 yılda 350-400 milyar dolar yatırım yaptık. Şimdi ise odağımızı demir yollarına, liman bağlantısallığına ve lojistiğe çeviriyoruz. Temel hedefi yük taşıması olan bu süreçte, önümüzdeki 20 yılda demir yollarına en az 70 milyar dolar yatırım yaparak, tüm sanayi bölgelerini ve üretim üslerini limanlara bağlayacağız. Ayrıca Türkiye, enerji arz güvenliğinde kritik bir koridor olarak Katar, Kazakistan ve Türkmenistan gazının Avrupa'ya ulaştırılmasında ve Basra'ya alternatif enerji yollarının oluşturulmasında anahtar rol oynamaya devam edecektir"