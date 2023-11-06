Hazine ve Maliye Bakanlığı 18,6 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği 2 ihalede toplam 18 milyar 587,2 milyon lira borçlanmaya gitti.



Kamudan teklifin gelmediği ilk ihalede, piyasa yapıcılarından 161 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 100 milyon liralık satış yapıldı.



Yine kamudan teklifin gelmediği 2, ihalede ise piyasa yapıcılarından 12 milyar 222 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış oldu.



Hazine, iki ihalede toplam 18 milyar 587,2 milyon lira borçlandı.