Hazine ve Maliye Bakanlığı 18,6 Milyar Lira Borçlandı

Aradığı sıcak parayı bulamayan hükümet, iç borçlanmaya gidiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği 2 ihalede toplam 18,6 milyar lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 18,6 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlediği 2 ihalede toplam 18 milyar 587,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

Kamudan teklifin gelmediği ilk ihalede, piyasa yapıcılarından 161 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 100 milyon liralık satış yapıldı.

Yine kamudan teklifin gelmediği 2, ihalede ise piyasa yapıcılarından 12 milyar 222 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış oldu.

Hazine, iki ihalede toplam 18 milyar 587,2 milyon lira borçlandı.

Çok Okunanlar
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul'da Baraj Doluluk Oranları Yine Düştü! 6 Kasım'da Barajların Doluluk Oranları...
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
CHP'de Tartışmalar Devam Ediyor!
175 Milyon Euro Bonservis Bedeli
175 Milyon Euro Bonservis Bedeli
Eve Gelir Gelmez Kıyafetleri Bu Yüzden Değiştirmelisiniz!
Eve Gelir Gelmez Kıyafetleri Bu Yüzden Değiştirmelisiniz!
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Bugün Deprem Mi Oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Öne Çıkanlar CHP'de Kasiyer Değişti! İşletmeci Aynı! | Televizyon Gazetesi CHP'de Kasiyer Değişti! İşletmeci Aynı! | Televizyon Gazetesi Fenerbahçe'de Samet Akaydın Kararı! Fenerbahçe'de Samet Akaydın Kararı!