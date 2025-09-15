Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Bütçe ağustos ayında fazla verdi

2025 yılı Ağustos ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 191,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Devletin harcamaları bu dönemde yüksek seviyesini korurken, buna rağmen gelirlerin daha fazla artması bütçe dengesine olumlu yansıdı.

GELİRLER GİDERLERİ AŞTI

Aynı ayda merkezi yönetim bütçe gelirleri 1 trilyon 288,1 milyar TL’ye ulaştı. Gelirlerin giderleri aşması sayesinde bütçe fazlası 96,7 milyar TL oldu. Böylece bütçe dengesi yılın sekizinci ayında pozitif seyretti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ağustos ayında 129 milyar 594 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ağustos ayında 96 milyar 705 milyon TL fazla vermiştir.

2024 yılı Ağustos ayında 32 milyar 548 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ağustos ayında 276 milyar 436 milyon TL faiz dışı fazla verilmiştir.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ağustos ayı itibarıyla 1 trilyon 191 milyar 367 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz harcamaları 179 milyar 732 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 11 milyar 636 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Ağustos ayında 1 trilyon 191 milyar 367 milyon TL gider gerçekleştirilmiştir. Geçen yılın aynı ayında ise 820 milyar 314 milyon TL harcama yapılmıştır.

Ağustos ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,2 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,4 iken 2025 yılında yüzde 8,1 olmuştur.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 oranında artarak 1 trilyon 11 milyar 636 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,4 iken 2025 yılında yüzde 7,9 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ağustos ayı itibarıyla 1 trilyon 288 milyar 72 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 1 trilyon 150 milyar 403 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 113 milyar 396 milyon TL olmuştur.

2024 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri 690 milyar 720 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 86,5 oranında artarak 1 trilyon 288 milyar 72 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ağustos ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 8,2 iken 2025 yılında yüzde 10,1 olmuştur.

2025 yılı Ağustos ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,5 oranında artarak 1 trilyon 150 milyar 403 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,8 iken 2025 yılında yüzde 10,3 olmuştur."