Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan ve altın sahiplerini tedirgin eden "devlet vatandaşın altınını takip edecek" iddialarına son noktayı koydu. Bakanlık, yeni sistemin kimleri kapsadığını ve yastık altı birikimlerin durumunu açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) hakkında ortaya atılan "varlık takibi" iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

1 12
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 2

Bakanlık, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınan sistemin, vatandaşların yastık altı birikimlerini hedef aldığı ve belgesi olmayan altınların değersiz bir "sarı metal" sayılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

2 12
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 3

Açıklamada, bu tür haberlerin vatandaşlarda panik havası oluşturmaya yönelik "bilinçli bir manipülasyon" olduğu vurgulandı.

3 12
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 4

SADECE ÜRETİM AŞAMASI İZLENİYOR

Bakanlık, piyasadaki sahte veya düşük ayarlı altın mağduriyetini önlemeyi amaçlayan sistemin detaylarını paylaştı.

4 12
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 5

KMTS'nin çalışma prensibine ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hale getirilecek, uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır. KMTS, rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri bilgilerinin, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod aracılığıyla her bir ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kod üzerinden kayıt altına alınarak izlendiği bir sistemdir."

5 12
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 6

KİMİN ALIP SATTIĞINA DAİR KAYIT TUTULMAYACAK

Sistemin bir "fişleme" veya "varlık takibi" mekanizması olmadığına dikkat çeken Bakanlık, vatandaşın kimlik bilgilerinin veya alım-satım işlemlerinin izlenmediğini belirtti.

6 12
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 7

Konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Bu sistem kapsamında yalnızca üretim aşaması güvenli bir şekilde takip edilmekte olup KMTS dahilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir."

7 12
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 8

KMTS'nin varlık takibi olarak lanse edilmesinin kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı belirtilirken; vatandaşların elindeki altını bozduramayacağı, sisteme dahil edemeyeceği veya bu altınla mülk edinemeyeceği iddialarının asılsız olduğu kaydedildi.

8 12
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 9

30 BİN LİRA VE ÜZERİ İŞLEMLERDE ZORUNLULUK

Açıklamada, altın bozdurma işlemlerinin kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla serbestçe yapılmaya devam ettiği hatırlatıldı.

9 12
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 10

Nakit işlem sınırına dair ise şu bilgi paylaşıldı:

"30 bin lira ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır."

10 12
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 11

Sistemin temel amacının gram ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğine karşı tüketiciyi ve kuyumcuyu korumak olduğu yinelendi.

11 12
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek? - Resim: 12

Bakanlık, "altına el konulacağı" veya "altının geçersiz sayılacağı" şeklindeki haberlerin "kara propaganda" niteliği taşıdığını belirterek, bu tür yanıltıcı paylaşımlar hakkında hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağını bildirdi.

12 12
altın fiyatları