Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı: Vatandaşın aldığı altın takip mi edilecek?

KMTS'nin çalışma prensibine ilişkin yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hale getirilecek, uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır. KMTS, rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri bilgilerinin, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod aracılığıyla her bir ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kod üzerinden kayıt altına alınarak izlendiği bir sistemdir."