Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (HMB), avro cinsi kira sertifikası ihracına ilişkin basın duyurusunda "Bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçi piyasada 31 Mayıs 2019 valör tarihli Avro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilecek" denildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB), avro cinsi kira sertifikası ihracına ilişkin basın duyurusu yaptı.



Bakanlığın açıklaması şöyle:



"Bankaların döviz cinsi varlık yönetimine ve kira sertifikası piyasasının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurtiçi piyasada 31 Mayıs 2019 valör tarihli Avro cinsi sabit kira ödemeli Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir. Kira sertifikası ihracı bankalara Doğrudan Satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup taleplerin 29 Mayıs 2019 saat 14:00’a kadar Bakanlığımıza faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir"



Açıklamanın devamında, "Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir. Bankaların kira sertifikası ihracı karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, en geç valör günü (31 Mayıs 2019 Cuma) saat 13:30’a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Öte yandan ihraç edilecek kira sertifikasının özellikleri de paylaşıldı.



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