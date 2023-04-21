O bakanlık 3 bin 220 personel alımı yapacak

BRANŞLAR BELLİ OLDU

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve 20 Hazine Avukatı olmak üzere toplamda 470 personel istihdam edilecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise; 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere toplamda 2 bin 750 personel alımı yapılacak.

Böylelikle toplam yapılacak personel alımı sayısı 3 bin 220 olacak.