O bakanlık 3 bin 220 personel alımı yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 3 bin 220 personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından, personel alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 3 bin 220 personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından, personel alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bakan Nurettin Nebati, bayram müjdesi verdiğini belirterek 3 bin 220 personel alımı yapacağını açıkladı ve alımı yapılacak olan kadrolar için branşları açıkladı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman?
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3 bin 220 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman?
BAKAN NEBATİ'DEN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Resmi Twitter hesabından duyuru yapan Bakan Nebati şunları söyledi;
- Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim
BRANŞLAR BELLİ OLDU
Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere; 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı, 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ve 20 Hazine Avukatı olmak üzere toplamda 470 personel istihdam edilecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise; 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere toplamda 2 bin 750 personel alımı yapılacak.
Böylelikle toplam yapılacak personel alımı sayısı 3 bin 220 olacak.