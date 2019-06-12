Türkiye'deki KOBİ'ler ve KOBİ dışı işletmeler zor durumda. Firmaları borç batağından çıkarma adına "pansuman" desteği yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni bir paket hazırladı. Firmalara toplamda 25 milyar liralık kredi desteği verilecek. Rakam firmanın cirosuna göre tespit edilecek. Krediler 6 ay geri ödemesiz olacak. Faiz ise enflasyonla endeksli değişecek.

Borç batağındaki KOBİ'ler için yeni kredi paketi açıklandı. İstihdamın yüzde 80'ini karşılayan işletmelere finansman desteği sağlanacak.Açıklanan bazı verilere göre; KOBİ'lerin borcu 640 milyar lira seviyesinde. Takibe düşen döviz borcu ise geçen yıla göre 18 kat artmış durumda. Zor günler yaşayan firmalara yeni paket sunuldu.Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın garantisinde 12 bankanın katılımı ile işletmelere 5 ila 50 milyon lira arasında değişen finansman paketleri hazırlandı. KOBİ'ler ve KOBİ dışı tüm işletmelere cirosuna farklı ölçülerde krediler kullandırılacak. 6 ay ödemesiz olacak şekilde planlanan pakette, iki ayrı taksit seçeneği olacak. Firmalar, 36 ay ve 48 ay vadeli geri ödeme yapabilecek. Paketin toplam büyüklüğü 25 milyar lira...Faiz enflasyon endeksli olacak. Yani TÜFE'deki düşüş kredi maliyetini düşürecek. Ancak enflasyonda herhangi bir yükseliş daha ağır bir fatura çıkaracak.Temel amaç işletmelerdeki maliyetin ve finansman yükünü ortadan kaldırmak.