Hazine ve Maliye Bakanlığına emeklilik görevi - Son dakika 7 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasına yeni eklemeler yapıldı. Hazine Kontrolörleri Kurulu "başkanlık" unvanıyla yeniden yapılandırılırken, bu başkanlığın inceleme yetkileri genişletildi. Düzenlemeyle Sigortacılık Genel Müdürlüğüne, sigortacılık yanında özel emeklilikle ilgili mevzuatı hazırlama, uygulama ve izleme görevi de verildi. Sigorta Denetleme Kurulu da "başkanlık" olarak yapılandırılırken, yetkileri arasına özel emeklilik konusu da eklendi

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasına "Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak" da eklendi.



Bakanlığa, "Finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapmak" ile "sigortacılık ve özel emeklilik sistemine ilişkin faaliyetleri düzenlemek, uygulamak, uygulamayı izlemek, denetimini yürütmek ve geliştirilmesine ilişkin esasları tespit etmek" görevleri de verildi.



Kararnameyle Bakanlığa bağlı hizmet birimlerinde de değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, Baş Hukuk Müşavirliğinin adı "Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü", Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün adı "Muhasebat Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.



Düzenlemeyle, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm, Finansal Piyasalar ve Kambiyo, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar ile Bilgi Teknolojileri genel müdürlükleri ile Teftiş Başkanlığı oluşturuldu. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü ise kaldırıldı.



EMEKLİLİK GÖREVİ



Hazine Kontrolörleri Kurulu "başkanlık" unvanıyla yeniden yapılandırılırken, bu başkanlığın inceleme yetkileri genişletildi.



Düzenlemeyle Sigortacılık Genel Müdürlüğüne, sigortacılık yanında özel emeklilikle ilgili mevzuatı hazırlama, uygulama ve izleme görevi de verildi.



Sigorta Denetleme Kurulu da "başkanlık" olarak yapılandırılırken, yetkileri arasına özel emeklilik konusu da eklendi.