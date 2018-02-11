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Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek

Hazine yarın 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine yarın 3 ihale düzenleyecek

 Hazine yarın 3 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ilk ihalede 10 ay (301 gün) vadeli Hazine bonosunun ilk ihracı yapılacak.

Hazine, aynı gün 5 yıl (1799 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili ile 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #tahvil ihalesi #hazine müşteşarlığı
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