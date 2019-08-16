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Haziran 2019 dönemi sanayi üretim endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretim endeksini açıkladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 azaldı

Haziran 2019 dönemi sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %4,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,5 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,7 azaldı
 
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,4 artarken imalat sanayi sektörü endeksi %4,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,3 azaldı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3 azaldı
 
2019 yılı ikinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %0,5 arttı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #sanayi üretim endeksi #tuik #son dakika #son dakika haberleri
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