Haziran 2019 ekonomi güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi 83,4 oldu. Bilgiyi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran 2019 dönemine ait ekonomi güven endeksi açıklandı.



Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında 77,5 iken, Haziran ayında %7,6 oranında artarak 83,4 oldu. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.



Haziran ayında tüketici güven endeksi 57,6 değerine, reel kesim güven endeksi 99,6 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 85,4 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 93,2 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 50,4 değerine yükseldi.



ulusal.com.tr