Haziran 2026 güncel emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar ödüyor?
Türkiye genelinde hizmet veren özel ve kamu bankaları, Haziran ayına özel emekli promosyon kampanyalarını güncelledi.
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği banka promosyon ödemelerinde Haziran ayı itibarıyla yeni döneme girildi.
Maaş hesaplarını farklı bir bankaya taşımak isteyen veya mevcut bankasıyla sözleşme yenileyecek olan emekliler için kurumlar yeni rakamlarını resmi internet siteleri üzerinden erişime açtı.
Uzmanlar, tercih sürecinde vatandaşların yalnızca çıplak nakit ödeme miktarlarını değil, bankaların sunduğu ek avantajları ve zorunlu kampanya şartlarını da değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.
AKBANK
Özel bankalar arasında limitlerini güncelleyen Akbank, 2026 yılı Haziran dönemi için hazırladığı kampanyayı "SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene toplam 100.000 TL'ye varan fayda" açıklamasıyla kamuoyuna sundu. Kurum, doğrudan nakit ödeme ve taahhüt şartlarını ise şu ifadelerle duyurdu:
"SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz."
YAPI KREDİ
Yapı Kredi Bankası, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca kendi bünyesinden alma taahhüdü veren müşterileri için 30.000 TL'ye varan promosyon paketini devreye soktu. Banka, Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek koşul aranmaksızın aylık net geliri 9.999 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arasındakilere 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasındakilere 12.500 TL ve 20.000 TL üzerinde maaş alanlara 15.000 TL ödüyor.
Banka, bu rakamlara ek olarak fatura ve kredi kartı kullanımına dayalı iki farklı ek ödül sistemi kurguladı. Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verenlere maaş aralıklarına göre sırasıyla; geliri 9.999 TL'ye kadar olanlara 2.000 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasına 3.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasına 4.000 TL ve 20.000 TL üzerine 5.000 TL ilave nakit sağlanıyor.
Yine aynı taahhütname sonrası 60 gün içinde ek ve sanal kartlar hariç asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması şartıyla ek bir ödeme daha yapılıyor. Bu tutarlar da maaş baremlerine göre 9.999 TL'ye kadar 2.000 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasına 3.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasına 4.000 TL ve 20.000 TL üzerine 5.000 TL olarak belirlendi.
İŞ BANKASI
İş Bankası cephesinde limitler, 25.000 TL bandına çekildi. Banka, başlattığı yeni dönemi şu şekilde aktardı:"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı! Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
GARANTİ
Garanti BBVA ise 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olan ve bankanın kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tuttuğu teklifini resmi kanallarından paylaştı:"Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"
ING
Bir diğer özel banka ING, SGK emekli maaşını taşıyanlara maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit ödeme yapıyor. Banka, sağladığı ek nakit promosyon koşullarının da yerine getirilmesiyle toplam kazancın 32.000 TL'ye ulaşabileceğini bildirdi.
Devlet bankaları Halkbank ve Ziraat Bankası da maaş müşterileri için ödeme baremlerini netleştirdi. Halkbank, emekli maaşını bünyesine dahil edenlere 10.000 TL – 14.999 TL maaş aralığı için 8.000 TL, 15.000 TL – 19.999 TL aralığı için 10.000 TL ve 20.000 TL ve üzeri maaşlar için 12.000 TL nakit ödemesi gerçekleştiriyor.
Ziraat Bankası, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emeklilere 12.000 TL tavanıyla destek sunuyor. Kurumda 0 TL ile 9.999,99 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL ödenirken; bu rakam 10.000 TL - 14.999,99 TL arasında 8.000 TL'ye, 15.000 TL - 19.999,99 TL arasında 10.000 TL'ye çıkıyor. Maaşı 20.000 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 12.000 TL ödeme yapılıyor.