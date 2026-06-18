Haziran 2026 güncel emekli banka promosyonları: Hangi banka ne kadar ödüyor?

YAPI KREDİ

Yapı Kredi Bankası, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca kendi bünyesinden alma taahhüdü veren müşterileri için 30.000 TL'ye varan promosyon paketini devreye soktu. Banka, Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek koşul aranmaksızın aylık net geliri 9.999 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000 TL - 14.999 TL arasındakilere 10.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasındakilere 12.500 TL ve 20.000 TL üzerinde maaş alanlara 15.000 TL ödüyor.

Banka, bu rakamlara ek olarak fatura ve kredi kartı kullanımına dayalı iki farklı ek ödül sistemi kurguladı. Ek Ödül Taahhütnamesi imzalandıktan sonraki 60 gün içinde iki yeni fatura ödeme talimatı verenlere maaş aralıklarına göre sırasıyla; geliri 9.999 TL'ye kadar olanlara 2.000 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasına 3.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasına 4.000 TL ve 20.000 TL üzerine 5.000 TL ilave nakit sağlanıyor.

Yine aynı taahhütname sonrası 60 gün içinde ek ve sanal kartlar hariç asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması şartıyla ek bir ödeme daha yapılıyor. Bu tutarlar da maaş baremlerine göre 9.999 TL'ye kadar 2.000 TL, 10.000 TL - 14.499 TL arasına 3.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arasına 4.000 TL ve 20.000 TL üzerine 5.000 TL olarak belirlendi.