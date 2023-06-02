Haziran ayı halka arz takvimi: 2023 Haziran ayında halka arz olacak şirketler hangileri?
Halka arz takvimi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son zamanlarda yatırımcıların en güvenilir limanları arasında yer alan Borsada vatandaşlar halka arz haberlerini araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu 1 Haziran 2023 itibariyle yayımladığı bültende halka arz olacka şirketleri açıkladı.
Halka arz ne zaman olacak sorusu gündemdeki yerini alıyor. Türkiye'de Borsa yatırımcıları gittikçe artarken, talep toplama işlemleri sonrası halka arz edilen şirketler Yıldız Pazar'da işlem görerek yatırımcılara payları paylaştırılıyor. İşte halka arz takvimi hakkında detaylar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ", "Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi AŞ", "Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret AŞ" ve "Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ"nin halka arzını onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Forte Bilgi'nin 12,12 liradan, Katılımevim'in 13,43 liradan, A1 Capital ve Pasifik Eurasia'nın 25 liradan halka arz başvurusuna onay verdi.
Kurul, Türk Traktör ve Ziraat Makineleri AŞ'nin 46 milyon 697 bin 875 liralık, Kiler Holding AŞ'nin 975 milyon liralık, Ahlatçı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi'nin 2 milyar 392 milyon liralık, Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 80 milyon 500 bin liralık, Dinamik Isı Makine Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin iç kaynaklardan 18 milyon 538 bin 423,05 lira ve kar payından 21 milyon 370 bin 951,95 liralık bedelsiz sermaye artırımını onayladı.
Kurul ayrıca Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2 milyon 500 bin liralık bedelli sermaye artırımına da onay verdi.
SPK, Akın Tekstil A.Ş. (ATEKS) pay piyasasında 18.11.2022-05.12.2022 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak bir isme 69 bin 783 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.