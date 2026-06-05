Haziran Ayı kira artış oranı açıklandı! 5 Haziran Bugün TÜİK verisiyle sözleşmelere gelecek maksimum zam sınırı

Türkiye genelindeki milyonlarca kiracıyı ve mülk sahibini yakından ilgilendiren, kontrat yenileme dönemlerinin en kritik mali parametresi resmi olarak netleşti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Haziran Ayı kira artış oranı açıklandı! 5 Haziran Bugün TÜİK verisiyle sözleşmelere gelecek maksimum zam sınırı
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 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Mayıs ayı tüketici enflasyonu verilerinin ilan edilmesinin hemen ardından, Haziran dönemi için uygulanabilecek yasal kira artış tavan oranı siber veri bankalarına yansıdı. Borçlar Kanunu'nun amir hükümleri gereğince hesaplanan yeni tavan oran, serbest piyasadaki kira sözleşmelerinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek adına yasal bir baraj işlevi görecek.

ON İKİ AYLIK TÜFE ORTALAMASI BARAJI BELİRLEDİ

Mevcut yasal mevzuata göre, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde yenileme dönemlerinde uygulanabilecek en yüksek zam oranı, TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak hesaplanıyor. Mayıs ayında enflasyonun aylık bazda yüzde 1,71 gelerek piyasa beklentilerini aşması, bu on iki aylık siber ortalamayı da doğrudan yukarı taşıdı. Yapılan sismik mali hesaplamalar neticesinde, Haziran ayı için kontrat yenileyecek olan ev sahibi ve kiracıların uymakla mükellef olduğu resmi kira artış tavan oranı tam yüzde 32,24 olarak tescillendi.

YASAL SINIRIN ÜZERİNDE ZAM YAPILMASI MÜMKÜN DEĞİL

Gayrimenkul hukuku uzmanları, açıklanan yüzde 32,24'lük oranın yasal bir "tavan" sınır olduğunu önemle hatırlatıyor. Mülk sahiplerinin, Haziran dönemi içinde yenilenecek olan kira kontratlarında bu siber oranın üzerinde fahiş bir zam talep etmesi yasal olarak mümkün bulunmuyor. Taraflar, karşılıklı rıza ve ekonomik menfaat dengesi gözeterek bu tavan oranın altında (örneğin yüzde 20 veya yüzde 25) bir zam miktarında serbestçe mutabakata varabilirler; ancak yasal tavanın bir kuruş dahi üzerine çıkılması Borçlar Kanunu kapsamında geçersizlik müeyyidesi ile karşılaşıyor.

İŞYERİ VE KONUT SÖZLEŞMELERİ BU ORANA GÖRE ŞEKİLLENECEK

Geçmiş yıllarda uygulanan yüzde 25'lik sabit konut zam sınırının tamamen geride kalmasının ardından piyasada taşlar yerine oturdu. Yeni dönemde hem ticari dükkan/işyeri sözleşmeleri hem de mesken niteliğindeki konut mukaveleleri, doğrudan enflasyon sepetinden çıkan bu on iki aylık ortalamaya göre şekilleniyor. Haziran ayında 10.000 TL olan mevcut kirasını yenileyecek bir vatandaşın ödeyeceği maksimum yasal zam miktarı 3.224 TL artışla net 13.224 TL seviyesine ulaşabilecek.

Uyuşmazlık durumlarında tarafların adliye koridorları yerine öncelikle zorunlu arabuluculuk siber sistemlerine başvurması gerektiği bildirildi.

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